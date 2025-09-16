Ir al contenido principal

La Asociación Nacional de Industriales (ANDI) expresó su preocupación por la decisión de los Estados Unidos de descertificar a Colombia.

La ANDI recordó que Estados Unidos es el principal socio comercial de Colombia y un aliado clave en la cooperación antidrogas y la defensa de las instituciones democráticas, y que esta decisión podría traer consecuencias negativas para Colombia en materia económica.

“La descertificación es un muy fuerte llamado de atención al gobierno por el incumplimiento en las metas de lucha contra el narcotráfico. Es una alerta hacia el futuro frente a actitudes de tolerancia, indiferencia o negligencia”, advirtió Bruce Mac Master, presidente de la Andi.

El gremio económico hace un llamado al Gobierno Nacional para que trate la relación con los Estados Unidos de manera responsable y seria, especialmente en lo que tiene que con la lucha contra el narcotráfico.

La ANDI reconoce y celebra que la descertificación a Colombia no se haya traducido en el recorte de las ayudas económicas que en materia militar y social brinda Estados Unidos. También pide mantenerse alerta por eventuales sanciones comerciales.

