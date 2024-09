Presupuesto 2025 se hunde por ausentismo parlamentario

Por falta de quorum en las comisiones económicas conjuntas de Senado y Cámara, el proyecto de presupuesto general de la Nación 2025 se hundió.

La ausencia de senadores y representantes no permitió que se pudiera dar la votación del articulado lo que provocó que se levantara la sesión y el posterior hundimiento de la iniciativa que ahora deberá ser aprobada por decreto por el presidente de la república, Gustavo Petro, después del 20 de octubre.

El proyecto buscaba la aprobación de un monto de $523 billones, que incluía el monto para la aprobación de proyecto de reforma tributaria con la que se financiaría.

El debate estaba previsto para las 9:00 a.m., sin embargo, debido a que no se completaba el quórum necesario inició cerca de las 11:00 a.m. Sobre las 2:30 p.m. se propuso declarar la sesión permanente, sin embargo, para esa hora ya no había quórum decisorio y esta tuvo que levantarse.