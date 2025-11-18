La Procuraduría General de la Nación inició indagación previa a Coljuegos por las presuntas irregularidades en la adjudicación de un contrato para la explotación del juego de suerte y azar Baloto.

El Ministerio Público indaga si la Junta Directiva de Coljuegos habría adoptado decisiones determinantes para el proceso licitatorio, que incluirían la aprobación de modificaciones al reglamento del juego, flexibilización de requisitos del proceso, y una reducción de la tarifa de explotación económica que debía pagar el concesionario al Estado.

Se investiga además la viabilidad técnica, jurídica y financiera de las decisiones adoptadas por la Junta Directiva de Coljuegos, específicamente respecto de los acuerdos mediante los cuales se redujeron las tarifas de explotación y se flexibilizaron los términos del proceso, lo que podría comprometer la destinación de recursos al sistema de salud.

La Procuraduría ordenó la práctica de pruebas para identificar e individualizar los posibles responsables de los hechos irregulares informados.