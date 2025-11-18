Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

La Procuraduría General de la Nación inició indagación previa a Coljuegos por las presuntas irregularidades en la adjudicación de un contrato para la explotación del juego de suerte y azar Baloto.

El Ministerio Público indaga si la Junta Directiva de Coljuegos habría adoptado decisiones determinantes para el proceso licitatorio, que incluirían la aprobación de modificaciones al reglamento del juego, flexibilización de requisitos del proceso, y una reducción de la tarifa de explotación económica que debía pagar el concesionario al Estado.

Se investiga además la viabilidad técnica, jurídica y financiera de las decisiones adoptadas por la Junta Directiva de Coljuegos, específicamente respecto de los acuerdos mediante los cuales se redujeron las tarifas de explotación y se flexibilizaron los términos del proceso, lo que podría comprometer la destinación de recursos al sistema de salud.  

Nota recomendada: Del campo al procesamiento: el papel de las frutas en la alimentación industrial

La Procuraduría ordenó la práctica de pruebas para identificar e individualizar los posibles responsables de los hechos irregulares informados.

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Cae alias Flypper, cabecilla del Tren de Aragua

| Confidencial Noticias | , ,
Uniformados del GAULA Élite de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, fue ubicado y notificado con Circular Roja de INTERPOL Kenffersso Jhosue Sevilla Arteaga, conocido como alias “Flypper”, en la ciudad de Cúcuta (Norte de Santander). …
Siga leyendo

Paloma Valencia propone usar bienes en manos de la SAE para construir espacios deportivos

| Confidencial Noticias | , ,
La precandidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, presentó una propuesta para complementar la educación de niños y jóvenes en el paìs. Según Valencia, el país tiene un reto urgente debido a la existencia de numerosas medias jornadas escolares que…
Siga leyendo

”El Congreso debe rechazar la reforma tributaria”: Mauricio Cardenas

| Confidencial Noticias | , ,
El exministro de Hacienda y precandidato presidencial, Mauricio Cárdenas, en entrevista para Confidencial Noticias, explica su propuesta para eliminar el 4 x 1.000. Explíquenos su idea de eliminar el 4 x 1.000. Mauricio Cárdenas: Es una propuesta que…
Siga leyendo

Defensoría confirma la muerte de seis menores de edad en bombardeos a las disidencias

| Confidencial Noticias | ,
La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, confirmó la muerte de seis menores de edad en la operación militar efectuada esta semana contra las disidencias de ‘Iván Mordisco’ de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en Guaviare, un ataque que…
Siga leyendo

Álvaro Uribe pide al Centro Democrático no hablar de Petro

| Confidencial Noticias | , ,
El expresidente Álvaro Uribe Vélez pidió a los precandidatos del Centro Democrático concentrar sus discursos en las soluciones a los problemas que aquejan al país y dejar de mencionar al presidente Gustavo Petro. El exmandatario y líder del Centro…
Siga leyendo