La producción nacional de café en julio de 2025 alcanzó los 1,37 millones de sacos de 60 kg, marcando el mayor volumen registrado para ese mes en la última década. Este resultado representa un crecimiento del 19% frente al mismo mes del año anterior y refleja el buen momento que atraviesa la caficultura colombiana. Según la Federación Nacional de Cafeteros (FNC), este comportamiento es consecuencia del desfase en la cosecha principal del primer semestre, producto de un patrón climático atípico con lluvias persistentes que desplazaron la recolección hacia el segundo semestre.

El gerente general de la FNC, Germán Bahamón, destacó que la Gerencia Técnica proyecta una cosecha de 7,1 millones de sacos para la segunda mitad del año. Esta estimación se apoya en la consolidación del ciclo de floración que se vio alterado en los primeros meses y que ahora comienza a mostrar sus efectos con un mayor flujo de café. La expectativa es que el segundo semestre mantenga una tendencia positiva en términos de volumen y calidad del grano.

Los indicadores acumulados también dan cuenta del repunte en la producción cafetera. En los últimos 12 meses (agosto 2024 – julio 2025), la producción totalizó 14,6 millones de sacos, un aumento del 18% en comparación con el mismo periodo anterior. De igual manera, en lo corrido del año (enero–julio), se han producido 7,59 millones de sacos, lo que representa un crecimiento del 9%, mientras que el año cafetero (octubre 2024 – julio 2025) acumula 12,48 millones de sacos, un 17% más que el año anterior.

En el frente externo, las exportaciones también reflejaron un sólido desempeño. En julio se exportaron 1,15 millones de sacos, un 12% más que en julio de 2024. Las exportaciones del Fondo Nacional del Café (FoNC) se ubicaron en 233 mil sacos, con un incremento interanual del 27%. En términos acumulados, Colombia exportó 13,1 millones de sacos en los últimos 12 meses, registrando un crecimiento del 14%, mientras que las exportaciones de la FNC crecieron un 21% en el mismo lapso.

Por otro lado, las importaciones preliminares para julio fueron de 104 mil sacos, y los inventarios internos cerraron en 988 mil sacos, un aumento de 114 mil frente a junio. El consumo interno se mantiene estable, con una estimación anual de 2,24 millones de sacos. En conjunto, los resultados de julio ratifican la recuperación del sector cafetero colombiano, que se prepara para un segundo semestre prometedor gracias al reacomodamiento de los ciclos productivos y las condiciones climáticas que favorecen la cosecha.