De acuerdo con el último boletín de la Federación Nacional de Cafeteros, «la producción de café en Colombia registró una disminución en el acumulado de los últimos 12 meses, reflejando un ajuste natural del ciclo productivo del cafeto».

Según lo expresó el gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros, Germán Bahamón en el comunicado, «entre enero y diciembre de 2025, la producción acumulada alcanzó los 13.678 mil sacos de 60 kilos, frente a 13.997 mil sacos en el mismo periodo de 2024, lo que representó una variación de -2%».

Respecto a las exportaciones, en los últimos 12 meses se registraron 13.678 mil sacos, con una diferencia de -319 mil sacos frente a 2024. En el mes de diciembre, las exportaciones alcanzaron 1.007 mil sacos, mostrando un aumento mensual de 72 mil sacos respecto a noviembre.

Los inventarios cerraron diciembre en 1.192 mil sacos, con un incremento de 115 mil sacos frente al mes anterior, reflejando ajustes normales en los flujos de oferta y demanda.

La Federación Nacional de Cafeteros reitera que este comportamiento responde a la dinámica cíclica del cultivo del café, influenciada por factores climáticos, productivos y estadísticos, y no a una disrupción estructural del sector.

