El senador del partido Conservador, Miguel Ángel Barreto, vicepresidente de la Comisión Quinta, radicó un proyecto de ley que flexibiliza las reglas para la importación y comercialización del gas natural, con el fin de estabilizar tarifas, asegurar el suministro para los hogares e industrias y respaldar la generación eléctrica en contingencias.

«Radicamos un proyecto de ley pensando en los usuarios en Colombia. Nuestro país pasó de ser generador de gas a ser importador. Eso hace que las reglas de juego cambien», dijo el senador.

La iniciativa permite a los comercializadores importar gas de manera directa, sin acudir a intermediarios. Esto tendrá mejores tarifas para los usuarios, dijo el congresista en su exposición.

El proyecto de ley busca además el estampillado para unificar el valor del transporte de gas en Colombia, como sucede con la energía.

El proyecto de ley propone tres ejes centrales: habilitar la recuperación tarifaria para la importación de gas bajo contratos de largo plazo (superiores a 10 años), migrar el esquema de transporte a un cargo de estampilla nacional y permitir el uso de canastas tarifarias en toda la cadena del gas natural. Estas medidas, señaló Miguel Ángel, garantizarían mayor previsibilidad en los precios, reducirían la volatilidad del mercado, darían seguridad al suministro en escenarios críticos como el fenómeno de el Niño y asegurarían que los usuarios más vulnerables no sean los principales afectados por los aumentos en las tarifas.

“No podemos esperar a que los hogares y la industria paguen las consecuencias de la inacción. Esta iniciativa es una respuesta concreta para asegurar la estabilidad energética del país y avanzar en la transición sin sacrificar la seguridad del servicio”, sostuvo el Senador.

Finalmente, Miguel Ángel recalcó que el gas natural, al ser una fuente de bajas emisiones y el energético más económico de la canasta colombiana, es clave para garantizar la confiabilidad del sistema, atender la demanda social y proteger a los usuarios más vulnerables. “confiamos en que el Congreso le dará un rápido trámite a esta importante iniciativa que solo busca un servicio público de calidad y tarifas justas para los colombianos”, concluyó