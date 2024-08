¿Qué ingresos debe tener en cuenta a la hora de declarar renta?

Si aún no tiene claro si debe declarar renta este año, es importante que recuerde que uno de los requisitos exigidos en Colombia es el nivel de ingresos. Si usted es un colombiano o colombiana que recibió más de 59,3 millones de pesos durante 2023, debe declarar. Conozca cuáles son las condiciones y qué herramientas le permiten cumplir con esta obligación.

Hasta el próximo 24 de octubre, los colombianos tendrán que entregar su declaración de la renta. Se trata de un tributo fiscal que consiste en pagar un porcentaje de los ingresos que una persona jurídica o natural ha tenido en un año. En 2024 se declarará la renta obtenida un año antes, es decir, 2023, y el organismo que recauda estos impuestos es la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

Sin embargo, a la hora de realizar este proceso, cabe señalar que no todos los colombianos deben hacerla. “Se trata de un impuesto que solo las personas residentes fiscales en el país deben pagar. Los extranjeros o los nacionales colombianos con residencia en el país inferior a los 183 días de los 365 días del año no deben hacer este trámite, aunque hay excepciones, como el caso de personas no residentes con patrimonio en el país o que tienen a Colombia como fuente de más del 50% de sus ingresos”, apuntan desde la consultora Russell Bedford Colombia, especializada en asuntos legales, financieros y de tributos. Durante el 2023 presentaron su declaración de renta más de 5,4 millones de colombianos, lo que supone un incremento de 25% frente al año anterior.

A la hora de realizar la declaración de la renta, la DIAN recoge los requisitos y condiciones que deben darse en una guía, que se actualiza de forma anual con las novedades. Además, este organismo dispone qué requisitos deben darse para entrar en el grupo de declarantes, y con solo cumplir uno de ellos, se está obligado a presentar el documento. Para asalariados, personas naturales y sucesiones ilíquidas, los montos se calculan a partir de la Unidad de Valor Tributario (UVT). Con ello, se establecen los siguientes montos:

Personas con un patrimonio bruto superior a $190.854.000 COP a 31 de diciembre de 2023.

Con ingresos brutos iguales o superiores a $59.377.000 COP durante 2023.



Pagos con tarjeta de crédito superiores a $59.377.000 COP durante el año 2023.



Compras y consumos superiores a $59.377.000 COP durante el año 2023.



Personas que realizaron consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras por valor total acumulado superior a $59.377.000 COP durante el año 2023.



Personas responsables del Impuesto Sobre las Ventas – IVA al cierre del año gravable 2023.

Tampoco estarán obligados a declarar impuesto sobre la renta y complementarios por el año gravable 2023, las personas naturales o jurídicas extranjeras, sin residencia o domicilio en el país, cuando la totalidad de sus ingresos hubiesen sometidos a la retención en la fuente de que tratan los artículos 407 a 409 del ET y dicha retención en la fuente les hubiere sido practicada.

La DIAN informó que el recaudo bruto de impuestos alcanzó $278,9 billones en 2023, lo que representó un crecimiento de 22% frente a los $228,3 billones alcanzados en 2022.

Declaración de la renta sugerida por la DIAN

Una ayuda tecnológica que ha creado la DIAN que consiste en que la entidad diligencia una parte de su declaración tomando información exógena (información y datos reportada por terceros) para facilitar el cumplimiento de esta obligación tributaria.

Como alternativa, es posible obtener una orientación general para realizar la declaración de renta, con la que podrá verificar y editar los campos o renglones de la declaración que la DIAN ya ha diligenciado, y terminar de llenar lo faltante.

Para acceder a la declaración de renta sugerida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, debe ingresar al micrositio de rentas naturales, desplegar el menú y elegir la opción de consultar declaración sugerida según tu NIT o cédula de ciudadanía. Otra opción es ingresar directamente al portal transaccional con su usuario registrado y contraseña, escoger diligenciar y presentar formulario de la declaración de renta sugerida.