Recomendaciones para evitar fraudes por Transfiya

En un mundo cada vez más digital, las transferencias electrónicas se han convertido en mecanismos claves que facilitan la forma en que movemos nuestro dinero. Con herramientas como Transfiya, el servicio de transferencias inmediatas de ACH Colombia, enviar, recibir o solicitar dinero entre diferentes entidades financieras, es más fácil y rápido.

En Colombia, las transacciones digitales representan más del 65% de las operaciones financieras, una cifra que evidencia la creciente adopción de estos métodos. Sin embargo, el fraude digital sigue siendo una amenaza latente que puede ser mitigada significativamente adoptando buenas prácticas de seguridad.

A continuación, compartimos algunas recomendaciones clave para que los usuarios puedan utilizar Transfiya con total seguridad y sin complicaciones:

No des clic a enlaces sospechosos: Recuerda que Transfiya no envía mensajes de textos (SMS) o correos electrónicos con enlaces; si recibes uno, no lo abras.

Revisa siempre las transferencias recibidas: No olvides revisar si la notificación que te llegó es de aceptación (confirmar una transferencia) o solicitud (pedido de dinero); esto hará la diferencia para cuidarte de posibles fraudes.

No te confundas con los canales oficiales: Recuerda que los canales oficiales de Transfiya en redes sociales son los de ACH Colombia, verifícalos en www.transfiya.com.co

Protege tu información personal: Nunca compartas datos sensibles como contraseñas, números de cuentas o información personal con terceros. Recuerda que con Transfiya solo necesitas el número del celular.

Verifica siempre la información del destinatario: Antes de enviar dinero, confirma que el número de celular sea correcto. Este paso es fundamental para evitar errores en la transferencia.

Descarga la aplicación oficial de tu entidad financiera: Asegúrate de realizar las transferencias únicamente desde la aplicación oficial de tu entidad financiera. Esto reduce el riesgo de caer en aplicaciones fraudulentas o sitios web falsos.

Mantén tu dispositivo seguro: Actualiza regularmente el sistema operativo y las aplicaciones de tu teléfono móvil para garantizar que cuentas con las últimas medidas de seguridad. Evita realizar transacciones desde redes Wi-Fi públicas no seguras.

Reporta actividades sospechosas de inmediato: Si notas actividades inusuales en tu cuenta o recibes mensajes sospechosos solicitando dinero o información, contacta a tu entidad financiera inmediatamente para reportarlo.

“La seguridad de todos es primordial, es por eso que invitamos a los usuarios a seguir estas pautas para prevenir el fraude. Es fundamental estar informados, actuar con precaución y estar alerta ante posibles amenazas, tomando medidas preventivas que fortalezcan la seguridad de sus actividades digitales.”, señaló Luis Alberto Fernández, Vicepresidente de Operaciones y Tecnología de ACH Colombia.

