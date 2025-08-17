Red de Veedurías exige seriedad al expresidente de Hocol y pide a los colombianos rodear a Ecopetrol

La Red de Veedurías de Colombia, encabezada por su presidente Pablo Bustos, hizo un llamado urgente para que se proteja el nombre de la empresa Ecopetrol, luego de conocerse los señalamientos del expresidente de Hocol, Luis Enrique Rojas Cuéllar.

En su pronunciamiento, la Red de Veedurías expresó su preocupación por el tono y contenido del comunicado de Rojas Cuéllar, al considerar que, pese a la gravedad de las afirmaciones, las mismas carecen de respaldo documental y fueron dadas a conocer de forma tardía. “Las denuncias deben presentarse con oportunidad y sustento probatorio. No basta con comunicados tardíos y sin respaldo de pruebas”, afirmó Pablo Bustos, quien subrayó la importancia de que toda declaración sobre presunta corrupción o irregularidades administrativas se canalice por las vías institucionales pertinentes y con la debida documentación.

La Red de Veedurías cuestionó particularmente el hecho de que Rojas Cuéllar, quien se presenta como testigo directo de los hechos que relata, no haya acudido en su momento a instancias como la Fiscalía, la Procuraduría o la Contraloría para dejar constancia formal de sus denuncias. En su lugar, las revelaciones se hicieron públicas a través de un documento sin valor legal, lo que, según la Red de Veedurías, debilita la credibilidad del testimonio.

Para la Red de Veedurías resulta extraño que el señor Rojas Cuellar decida informar sobre estos supuestos hechos, luego de su salida del cargo y de forma tardía.

El pronunciamiento también fue enfático recordar que los mecanismos de control institucional y ciudadano existen precisamente para tramitar este tipo de denuncias de manera adecuada y en los tiempos correctos.

En días pasados, Luis Enrique Rojas Cuéllar, expresidente de Hocol, filial clave de Ecopetrol, difundió un comunicado en el que habla de supuestas presiones internas, campañas de desprestigio en su contra y posibles riesgos para su seguridad. Según el, un alto directivo se encargó de difundir información que daría cuenta de malos resultados durante su gestión lo que habría derivado en la solicitud de renuncia por parte de la Junta Directiva de Ecopetrol.

Esto fue negado por Ecopetrol y su filial Hocol a través de un comunicado: «El Sr. Rojas efectivamente gestionó por su cuenta la visita de dos analistas de seguridad a su oficina en las instalaciones de Hocol para realizar verificaciones. Dicha visita no arrojó resultados ni evidencias de la presencia de dispositivos de vigilancia. Posteriormente, una vez el Sr. Rojas dejó su posición como presidente, Hocol llevó a cabo una evaluación adicional de seguridad, la cual tampoco encontró evidencia alguna de micrófonos, cámaras o interceptaciones».

