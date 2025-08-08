La protesta liderada por mineros boyacenses fue levantada en la noche del 7 de agosto gracias a las negociaciones que se dieron en Paipa, entre el Gobierno nacional y los líderes de la manifestación.

Acordamos la transición energética para la pequeña minería del carbón en Boyacá”, escribió el presidente de la república, Gustavo Petro.

Dentro de los puntos conversados se encuentran: seguridad jurídica para el sector, cesar la criminalización de la minería del carbón y establecer una transición energética “responsable y consensuada con los actores.

“Los compromisos alcanzados incluyen garantizar que no se imponga IVA ni nuevos gravámenes a pequeños productores de carbón, establecer acuerdos de pago para pequeños mineros que adeuden saldos de renta anticipada, revisar la metodología de cálculo de regalías, conformar mesas técnicas para el seguimiento a trámites ante la Agencia Nacional de Minería e iniciar una estrategia para abrir nuevos mercados internacionales”, anunció el primer mandatario.

En las negociaciones que permitieron el levantamiento del paro participaron integrantes del gremio del carbón de Boyacá; el gobernador de ese departamento, Carlos Amaya, y el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma.