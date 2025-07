El mercado de vivienda en Colombia está mostrando signos alentadores de recuperación. Según el más reciente informe de La Galería Inmobiliaria, durante mayo de 2025 las ventas de unidades habitacionales crecieron un 24% frente al mismo mes del año anterior. Este aumento fue impulsado tanto por el segmento de Vivienda de Interés Social (VIS), que subió un 17%, como por el de No VIS, que registró un destacado crecimiento del 35%.

El dinamismo del sector no se limita a un buen mes. Las cifras también revelan que las ventas de mayo superaron en un 11,7% el promedio mensual del año 2024, confirmando una tendencia positiva sostenida. La vivienda VIS creció un 6,7% frente al promedio del año pasado, mientras que la No VIS avanzó un notable 19,3%. Esto refleja una reactivación más robusta de lo esperado.

El comportamiento acumulado en los primeros cinco meses del año es aún más revelador. Las ventas totales aumentaron un 28,8% en comparación con el mismo periodo de 2024. Tanto el segmento VIS como el No VIS crecieron de manera similar, con alzas del 29,3% y 28,1% respectivamente. Esta dinámica indica un cambio de tendencia luego de varios meses de desaceleración, generando un ambiente favorable para el segundo semestre del año.

En este contexto, expertos del sector hacen un llamado a los potenciales compradores para que aprovechen las condiciones actuales del mercado. Francisco Martínez, presidente de Arquitectura y Concreto, advierte que, aunque las cifras son alentadoras, se requiere inteligencia y planeación. “Cuando se paga arriendo, se está financiando el patrimonio de otro. Si alguien puede cubrir un arriendo, probablemente pueda cubrir una cuota hipotecaria”, afirma.

Martínez considera que este es un momento clave para quienes desean dejar de arrendar y comenzar a construir patrimonio. Sin embargo, enfatiza que se requiere una evaluación realista de las finanzas personales y una mirada a largo plazo. Para quienes estén evaluando invertir en vivienda en este contexto, ofrece cinco recomendaciones clave:

1. Ahorro estratégico desde hoy:

Con subsidios como Mi Casa Ya suspendidos y un mayor escrutinio de las entidades financieras, es esencial contar con un fondo de ahorro sólido. Instrumentos como cuentas AFC, CDTs o fondos conservadores ayudan a demostrar capacidad de pago y a reunir la cuota inicial. La disciplina en el ahorro permite aprovechar oportunidades futuras sin depender de apoyos externos. Los subsidios de las cajas de compensación siguen siendo una alternativa vigente para los compradores.

2. Evalúe su capacidad con realismo:

Comprar vivienda es una decisión patrimonial, no emocional. Martínez recomienda que la cuota mensual no supere el 30% de los ingresos del hogar. También sugiere considerar la estabilidad laboral, los gastos cíclicos y posibles emergencias. La sostenibilidad financiera a largo plazo es la clave para que la compra sea una inversión y no un riesgo.

3. Compare la oferta con lupa:

La oferta de vivienda ha disminuido un 6,4% en el último año, lo que podría generar decisiones apresuradas. Los expertos aconsejan analizar cuidadosamente la trayectoria de las constructoras, su solidez financiera y transparencia contractual. Una empresa con respaldo, como AyC —que mantiene una calificación A+ por parte de Fitch Ratings—, es garantía de confianza para el comprador.

4. Invierta donde hay futuro:

No todas las zonas ofrecen el mismo potencial de valorización. Es importante considerar factores como la conectividad, acceso a servicios, proyectos viales o cercanía a centros económicos. Ciudades como Cali están mostrando un repunte significativo, lo que indica que explorar nuevos polos de desarrollo puede ser una apuesta inteligente.

5. Aproveche la ventana de tasas bajas:

El ciclo de tasas de interés está en descenso. Actualmente, las tasas promedio son de 11,3% para VIS y 11,7% para No VIS, una reducción significativa frente a los picos de años anteriores. Invertir en este momento puede significar menores costos financieros durante la vida del crédito y mejores condiciones de negociación con bancos y desarrolladores.

En resumen, el mercado de vivienda en Colombia se reactiva con fuerza. Para quienes buscan dejar el arriendo y comenzar a construir patrimonio, el segundo semestre de 2025 se perfila como un momento clave. Más que esperar a que “todo mejore”, el verdadero valor está en prepararse hoy para tomar decisiones informadas y estratégicas.