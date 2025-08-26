¿Estás por viajar al exterior y no sabes qué seguro de viaje elegir? Conoce aquí las diferencias entre AXA y Assist Card para tomar una decisión informada.

Cuando vas de viaje, lo último que quieres es que un imprevisto arruine tu experiencia. Los seguros de viaje existen para ayudarte a resolver esos imprevistos y mitigar los gastos que puedan ocasionar. Por eso, suelen ofrecer desde cobertura médica internacional hasta protección para equipaje, entre otros.

AXA Assistance y Assist Card son dos opciones líderes en Colombia, pero ¿cuál es la más adecuada para ti? Te contamos todos los detalles de ambas: qué tipos de planes y coberturas tienen, hasta qué montos y mucho más.

¿Qué cubre el seguro de viaje internacional AXA?

El seguro de viaje AXA, ofrecido por AXA Assistance, está organizado en distintos planes pensados para distintos tipos de viajeros: estudiantes, mayores de 65 años, viajeros frecuentes y otros.

Alt text: Pareja con hija menor de edad sonrientes, caminando de la mano por una terminal de aeropuerto con maletas.

Cada plan tiene servicios y montos de cobertura variables. Por ejemplo:

Cobertura médica desde 20.000 hasta 80.000 dólares (dependiendo del plan). Montos aparte para odontología y medicamentos.

(dependiendo del plan). Montos aparte para odontología y medicamentos. Cobertura por enfermedades preexistentes desde 300 a 3.000 dólares (dependiendo del plan, excepto plan estudiantil).

(dependiendo del plan, excepto plan estudiantil). Repatriación sanitaria incluida en el monto de los planes más altos.

Además, incluye montos para traslados médicos, demora o extravío de equipaje, y asistencia legal por accidentes de tránsito, entre otros.

¿Qué es Assist Card y cómo funciona?

Assist Card es una asistencia al viajero con servicios que van más allá de la atención médica en el exterior. No solo es un seguro de viaje, sino que cuenta con planes personalizables con coberturas opcionales adaptables a tu tipo de viaje.

Algunos de sus beneficios son:

Cobertura médica internacional hasta 3.000.000 de dólares. Incluye traslados sanitarios, medicamentos y odontología de urgencia.

hasta 3.000.000 de dólares. Incluye traslados sanitarios, medicamentos y odontología de urgencia. Repatriación sanitaria en todos los planes internacionales , ampliable hasta 100.000 dólares con cobertura opcional específica.

, ampliable hasta 100.000 dólares con cobertura opcional específica. Soporte 24/7 en español y asesoría legal ilimitada.

y asesoría legal ilimitada. Asistencia médica para embarazadas, personas con enfermedades preexistentes o para quienes practican deportes en sus viajes, con montos ampliables mediante cobertura opcional.

para embarazadas, personas con enfermedades preexistentes o para quienes practican deportes en sus viajes, Opcionales como protección para bolso de mano, dispositivos móviles y mascotas, entre otros.

¿Cómo elegir tu cobertura para viajes al exterior? Factores a considerar

Elegir un seguro de viaje no es sólo cuestión de precio. Estos puntos son fundamentales para tomar una buena decisión:

Montos de cobertura

El monto de cobertura médica no siempre se valora lo suficiente, pero puede ser el factor más importante.

Si necesitas atención médica compleja en el exterior —como una cirugía de emergencia con varios días de hospitalización—, los costos pueden superar los 50.000 o 100.000 dólares, sobre todo en destinos como Estados Unidos o Europa.

Si bien el seguro médico de viaje AXA es más accesible, te cubre hasta un máximo de 110.000 dólares, mientras que Assist Card cubre desde 150.000 dólares —en sus planes más básicos— hasta 3.000.000 de dólares.

Limitaciones de cobertura

Las letras pequeñas importan, especialmente si viajas en situaciones que pueden requerir una cobertura más específica. Por ejemplo:

Situación AXA Assist Card Embarazo (complicaciones) Cubierta hasta semana 26 Hasta semana 32 con cobertura opcional Deportes (competencias) Exclusión en todos los planes Cobertura ampliable que incluye competencias y entrenamientos Edad límite para cobertura Hasta 74 años Hasta 85 años Cobertura dentro de Colombia No disponible Sí, incluye territorio nacional Repatriación sanitaria Solo en planes altos Básica en todos los planes, ampliable a 100.000 dólares

Flexibilidad de los planes

Cada viaje, al igual que cada viajero, es único. Como tal, puede haber distintas necesidades por cubrir.

AXA trabaja con planes fijos, con coberturas predefinidas que no puedes modificar. Estas pueden servirte en numerosas ocasiones, pero puede que no en todas.

Assist Card, en cambio, te permite personalizar tu plan de asistencia con coberturas opcionales. Por ejemplo, si viajas con dispositivos móviles costosos, puedes añadir una cobertura especializada para ellos.

Canales de atención

Cuando tienes una emergencia en el exterior, la facilidad para contactar a tu asistencia es fundamental.

Alt text: Personal masculino de atención al cliente sonriendo frente a la pantalla del ordenador portátil con auriculares y micrófono en una oficina.

Para solicitar asistencia en AXA, debes comunicarte por teléfono, lo cual puede ser una limitación si no tienes saldo o estás en una zona con mala señal.

Assist Card ofrece contacto telefónico con una central de emergencias 24/7, WhatsApp y una app móvil. Además, para recibir asistencia médica inmediata, cuenta con la app Telemed para consultas remotas.

Trayectoria y reputación

Assist Card tiene más de cinco décadas de experiencia exclusiva en asistencia al viajero. Está presente en casi todo el mundo y sus opiniones destacan la rapidez, eficiencia y trato personalizado.

AXA Assistance forma parte del grupo AXA, una aseguradora con presencia en 56 países. Aunque su reputación corporativa es sólida, sus servicios de asistencia al viajero no tienen la misma valoración, según reseñas en línea.

Entonces, ¿qué opción es más conveniente?

Aunque AXA Assistance puede ser una alternativa económica para ciertos viajeros, Assist Card se destaca por ofrecer coberturas más amplias, flexibilidad y servicios adaptados a distintos perfiles y destinos.

Antes de contratar, revisa qué incluye cada plan y si se ajusta a tu viaje y necesidades. En destinos con atención médica costosa o si necesitas protección especial, contar con un respaldo sólido hace toda la diferencia.

La asistencia al viajero no es un gasto, es una inversión en tranquilidad. Elige estar cubierto cuando más lo necesitas.