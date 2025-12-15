Ir al contenido principal

Este lunes venció el plazo para que, en la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, donde se discute el incremento del salario mínimo para 2026, trabajadores y gremios movieran sus propuestas y concertaran una cifra.

Dispondrán de 48 horas para que las partes presenten las salvedades y de esto depende que puedan programarse nuevas reuniones.

Los sectores de los trabajadores insistieron en que fuera de dos dígitos para poder abrir la discusión y los empresarios examinaron esa solicitud y reiteraron su propuesta de un incremento del 7.21%”, señaló el ministro Antonio Sanguino.

Una vez se den a conocer las salvedades, el Ministerio del Trabajo las examinará y se definirá habilitar espacios bilaterales y será el presidente de la República, quien diga lo que el Ministro ha llamado “un segundo tiempo, donde se podrán presentar fórmulas de aproximación”.

Los representantes de los trabajadores y del Comando Central Unitario, señalaron que al no haber podido concertar el incremento del salario da la posibilidad al presidente Gustavo Petro, “de echarle una mano a los trabajadores con 2 dígitos y que se acerque al 16%”.

El presidente de la SAC, Jorge Bedoya, a nombre de los gremios, reiteró: “más allá de las diferencias, seguiremos construyendo y aportándole al país con respeto, altura y diálogo, lo que ha primado en esta mesa de negociación”.

