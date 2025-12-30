Ir al contenido principal

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios) confirmó la sanción impuesta al productor-comercializador de gas natural CNE OIL & GAS S.A.S., por valor de $600 millones, tras comprobar el incumplimiento de la regulación aplicable al servicio público domiciliario de gas combustible.

La empresa está dedicada a la exploración, producción y comercialización de hidrocarburos y tiene sus principales actividades en los departamentos de Córdoba y Sucre.

La investigación permitió establecer que la compañía vulneró lo dispuesto en el artículo 8 de la Resolución CREG 080 de 2019, al reportar de manera incorrecta en el Sistema Electrónico de Gas (Segas) la información relativa a la fecha de suscripción y a la modalidad contractual de los contratos de suministro de gas natural, suscritos entre junio de 2022 y julio de 2023. Dicho reporte no cumplió los criterios de veracidad, suficiencia, claridad y verificabilidad exigidos por la regulación.

La Superservicios resolvió el recurso de reposición interpuesto por la empresa contra la sanción aplicada mediante la Resolución del 6 de junio del mismo año, decisión que quedó en firme.

