Una guía integral para tradear acciones en 2024: Lo que conviene (y lo que no) en un año de altibajos

En 2024 el mercado de valores ya ha dado alegrías y tristezas. Después de un repunte grande a principios de año, el pesimismo se está apoderando de los inversores en los últimos meses. Ya seas un novato o un veterano experimentado, en este artículo encontrarás un pequeño mapa para navegar las olas de este año. Ponte el chaleco salvavidas porque vamos a empaparnos de información.

Primero lo primero: Fundamentos

Sujétate en tu asiento porque estás a punto de recibir un curso intensivo sobre lo esencial para comprar acciones. Lógicamente, antes de hacer cualquier inversión, primero debes aprender los fundamentos de las acciones.

Considera esto: las acciones son pequeñas partes de una empresa que pueden ser compradas y vendidas en bolsas como el NYSE o NASDAQ, en el caso de los Estados Unidos, o en la Bolsa de valores de Colombia, la bolsa de Tokio, de Londres, etc.

Cuando una persona lanza una orden de compra o una de venta, éstas se registran en un libro de órdenes. A la mejor oferta de compra se la llama “ask” y a la mejor oferta de venta, “bid”. La diferencia de precio entre una y otra constituye el “spread”.

Elegir una plataforma de trading: Qué tener en cuenta

Atención todos los aspirantes a traders en 2024: la búsqueda de la plataforma de corretaje ideal está en marcha. En un mar de corredores en línea que ofrecen una variedad de servicios, encontrar tu media naranja del trading requerirá un trabajo de detective serio.

¿Cuál es el objetivo? Montar las olas de los ajustes de precios. Pero cuidado: no es simplemente un juego de suerte; el éxito corporativo, los cambios económicos e incluso los caprichos del mercado pueden hacer que tu cartera se eleve o se desplome más rápido de lo que puedes decir “mercado alcista”.

Por eso, es necesario contar con una plataforma de trading en la que se pueda hacer transferencias rápidas, tanto para ingresar el dinero como para quitarlo o incluso pasarlo de un activo al otro. Además, conviene que las órdenes se ejecuten rápidamente para poder aprovechar subidas y bajadas en el día.

Considéralo como un evento de citas rápidas financieras. Desde los costos de comisión hasta las herramientas de trading llamativas y todo lo demás, se trata de seleccionar aquella que satisfaga todas tus necesidades.

Cómo desarrollar una estrategia de corretaje en 2024

Si tu intención es dominar el mercado de valores en 2024, vas a tener que tener en la mano una estrategia, que será tu mapa para navegar el ancho mar del trading. Es un enfoque tan ajustado como un traje de spandex para tu dinero.

Ya seas un trader diurno, un trader de oscilación o un inversor a largo plazo, tener una estrategia es esencial. Considérala como tu GPS para navegar la montaña rusa del mercado.

Tu plan es tu arma oculta para decidir cuándo entrar y cuándo salir, así como para gestionar los riesgos. No olvides agregar un poco de variedad por si acaso. Después de todo, no querrás poner todos tus huevos en una sola canasta frágil.

Para armar este plan deberás munirte te herramientas de análisis técnico para identificar tendencias y ubicaciones de entrada rentables. Y aquí está lo interesante: combinar ambas tácticas es equivalente a tener el superpoder definitivo del trading.

Ejecutar operaciones con éxito

El trading ahora es tan simple como tomar un cappuccino por la mañana, gracias a los avances tecnológicos. Considera esto: interfaces limpias, botones fáciles de usar y una abundancia de opciones al alcance de tus dedos. Ya sea que estés buscando comprar, vender o experimentar con opciones, todo está a solo unos clics de distancia.

Pero espera, antes de embarcarte en una frenesí de trading, hablemos sobre los tipos de órdenes. Desde órdenes de mercado hasta órdenes limitadas y órdenes de stop-loss, son algunas de las herramientas que ejecutan automáticamente tus intenciones. Si a tu café le agregas el periódico de cada día, que te ayudará a estar informado sobre la actualidad bancaria, económica y empresarial del país, cuánto mejor.

Gestionar el riesgo y mantenerte informado

Si el mercado es un mar y tu eres el capitán de tu barco de trading, la gestión de riesgos y la información son tus chalecos salvavidas y tu luz de emergencia. Usar herramientas que te permitan diversificar la cartera o invertir en índices combinados que cubran varias acciones en un solo lugar puede ser un reaseguro para gestionar los riesgos. .

La diversificación es un bote salvavidas confiable, listo para salvar tu dinero de hundirse en la oscuridad. Establecer órdenes de stop-loss e incorporar diversidad en tu cartera son parte del juego defensivo.

Lo dicho, estar informado también es parte de esta combinación para evitar el naufragio. Recopila información de todas partes del globo financiero para que tus decisiones sean sólidas como el cemento. Sitios como El Confidencial, Cinco Días, El Economista o el Cronista Comercial son las versiones hispanohablantes de El Wall Street Journal, The Economist o el Financial Times. Cualquiera sea tu elección, no te olvides de leer antes de invertir.