Con el objetivo de facilitar los desplazamientos aéreos de familias y estudiantes durante la semana de receso escolar, que este año se celebra entre el 3 y el 13 de octubre, la aerolínea Wingo anunció un incremento del 12% en su operación, en comparación con la temporada baja. Esta medida busca atender el aumento en la demanda de viajes durante este periodo vacacional.

En total, Wingo operará 763 vuelos y ofrecerá más de 140.000 asientos durante esta temporada, lo que representa un aumento de 84 vuelos y más de 15.000 sillas adicionales. Este crecimiento se apoya en la incorporación de su décimo avión, que entró en operación en septiembre.

Enfoque en Rutas Nacionales

El refuerzo más significativo se dará en rutas dentro del país, con especial atención a los destinos de playa del Caribe colombiano. Desde Bogotá, las ciudades de Cartagena y Santa Marta recibirán más de 30 vuelos adicionales, consolidándose como los destinos favoritos de quienes buscan descanso y sol durante el receso.

Además, Wingo incrementará su capacidad en otras rutas nacionales clave. La conexión Bogotá–Medellín, una de las más transitadas del país, contará con 20 vuelos adicionales. Por su parte, la ruta Bogotá–Cali sumará cuatro vuelos más, lo que facilitará los desplazamientos por motivos familiares, culturales y turísticos.

El Eje Cafetero también tendrá un refuerzo: Armenia contará con seis vuelos adicionales. Igualmente, la ciudad de Bucaramanga tendrá ocho vuelos extra desde Bogotá. A esto se suma la nueva ruta directa entre Bucaramanga y Santa Marta, que conecta a los santandereanos con la playa en menos de dos horas.

Incremento en Rutas Internacionales

La operación internacional también se verá fortalecida, con un aumento del 6% en el número de sillas disponibles. En total, se ofrecerán 244 vuelos y más de 45.000 asientos en rutas fuera del país.

Los viajeros internacionales contarán con nuevas opciones hacia el Caribe insular. La ruta Bogotá–Punta Cana tendrá cuatro vuelos adicionales, mientras que desde Medellín se reforzarán las rutas hacia Curazao y Aruba, con dos vuelos adicionales hacia cada destino.

También habrá refuerzo en la ruta Bogotá–La Habana, que contará con dos vuelos adicionales. Finalmente, la ruta Cartagena–Panamá sumará dos vuelos más, ampliando las posibilidades de conexión con Centroamérica.

Recomendaciones para Viajar en Temporada Alta

Con el incremento en la operación y la alta demanda, Wingo recomienda a sus pasajeros tener en cuenta los siguientes consejos para un viaje sin contratiempos: