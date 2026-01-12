La aerolínea Wingo retomará su operación aérea hacia y desde Caracas a partir del próximo 16 de enero. Lo anterior, como como resultado del monitoreo continuo del entorno operacional y en coordinación con las autoridades competentes.

Wingo suspendió su operación hacia y desde Venezuela el pasado 4 de diciembre de 2025, mientras se evaluaban las condiciones de seguridad operacional.

La aerolínea seguirá monitoreando de manera permanente el entorno operativo, de la mano de autoridades locales e internacionales, y comunicará oportunamente cualquier actualización a través de sus canales oficiales.

