La Secretaría Distrital de Salud presentó el balance de personas lesionadas por pólvora durante las celebraciones de Año Nuevo y la temporada decembrina en la ciudad. De acuerdo con la información de Sivigila disponible en Saludata, durante la madrugada del primero de enero se registraron 11

nuevos casos.

Así, el total de personas lesionadas durante la temporada asciende a 104, de las cuales79 corresponden a población adulta y 25 a menores de edad. Para la misma fecha del año anterior, el balance era de 144 casos, lo que de manera preliminar indica una disminución cercana al 27,8 %.

De acuerdo con el reporte, 26 de las personas lesionadas se encontraban bajo los efectos del alcohol al momento del incidente. En el caso de los menores de edad, se identificó que dos de ellos estaban en compañía de un adulto que se encontraba bajo los efectos del alcohol.

Las localidades con mayor número de personas lesionadas son Engativá (14 casos), Suba y Ciudad Bolívar (11 cada una), San Cristóbal y Bosa (10 cada una), Kennedy (9) y Usme (7). También se reportaron casos en Santa Fe (6), Usaquén, Los Mártires y Puente Aranda (4 cada una); Rafael Uribe Uribe, Fontibón y Chapinero (3); Tunjuelito y Antonio Nariño (2) y Teusaquillo (1).