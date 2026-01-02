La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) puso en marcha una estrategia innovadora que combina tecnología de punta e imágenes satelitales para mejorar la identificación, monitoreo y control del retamo espinoso (Ulex europaeus), una de las especies invasoras más agresivas que afectan los ecosistemas del centro del país.

La iniciativa, anunciada en Bogotá el 2 de enero de 2026, hace parte de la estrategia de prevención, manejo y control de esta planta, cuya rápida expansión representa una amenaza para la biodiversidad, los suelos y la seguridad ambiental de la región. El nuevo enfoque busca actualizar y fortalecer el diagnóstico existente mediante la validación de las llamadas firmas espectrales, captadas con equipos especializados en campo.

Las firmas espectrales funcionan como una especie de “huella digital” de la vegetación, ya que registran el patrón de radiación electromagnética que refleja cada especie en diferentes longitudes de onda. A través del uso de espectroradiómetros, estas señales se capturan directamente en el territorio y luego se cruzan con imágenes satelitales y software especializado, lo que permite identificar con mayor precisión las zonas donde está presente el retamo espinoso.

Según la CAR, esta metodología es clave debido a la amplia extensión de su jurisdicción, ya que facilita el seguimiento de la especie no solo a escala local, sino también a nivel de paisaje y en el largo plazo. Además, optimiza el uso de tiempo, personal y recursos, y permite diferenciar el retamo incluso cuando crece junto a otras especies vegetales.

La entidad ambiental también informó que se pondrán a prueba aplicaciones tecnológicas para apoyar tanto la toma de firmas espectrales como el registro de puntos de ocurrencia con la participación de las comunidades, fortaleciendo así el monitoreo colaborativo.

“Como resultado de este ejercicio, esperamos contar con firmas espectrales validadas que, mediante el análisis de imágenes satelitales, nos permitan cuantificar la extensión del retamo espinoso, determinar su estado y definir estrategias efectivas de control y manejo”, señaló el director general de la CAR.

La información obtenida será una herramienta clave para la gestión integral de esta problemática ambiental y estará disponible para municipios, organizaciones no gubernamentales, universidades y particulares, con el fin de apoyar acciones coordinadas de erradicación y conservación del territorio.