El inicio de un nuevo año trae consigo no solo propósitos, sino también el desafío económico conocido como la «cuesta de enero». Este fenómeno, impulsado por la inflación, el aumento de precios en productos y servicios, y el gasto acumulado de las festividades decembrinas, suele poner a prueba la salud financiera de las familias.

Según expertos de BBVA y analistas financieros, la cuesta de enero no tiene por qué ser una carga inevitable si se adoptan hábitos de consumo consciente y una planificación estratégica. Para afrontar esta temporada, se han identificado cinco pilares fundamentales para proteger el bolsillo:

1. Priorización y renegociación de deudas

El primer paso es identificar las obligaciones con las tasas de interés más altas. Los especialistas sugieren centrarse en liquidar o abonar a los compromisos que crecen con mayor rapidez. Asimismo, se recomienda acercarse a las entidades bancarias para buscar acuerdos de pago o renegociar deudas que se ajusten a la capacidad real de flujo de caja durante este mes.

2. Presupuesto semanal vs. mensual

Uno de los errores más comunes es intentar planificar todo el mes de una sola vez. Dividir el presupuesto en periodos semanales permite un control más riguroso del dinero, facilitando ajustes inmediatos ante imprevistos y evitando el agotamiento de recursos antes de la siguiente quincena.

3. Pausa estratégica en «gastos hormiga»

Hacer una pausa de cuatro semanas en gastos no esenciales —como cafés diarios, suscripciones innecesarias o compras impulsivas en apps de comida— puede liberar un porcentaje significativo del ingreso mensual. La implementación de la «Regla de las 24 horas» (esperar un día antes de realizar cualquier compra no urgente) es una herramienta eficaz para distinguir entre deseos y necesidades reales.

4. Planificación del regreso a clases y servicios

Enero también coincide con el retorno a las actividades escolares. Se aconseja aprovechar ferias escolares, realizar compras al por mayor con familiares o amigos y estar atentos a las rebajas de inventario post-navideñas. Adicionalmente, el ahorro en servicios públicos (desconectar electrodomésticos y cuidar el consumo de agua) impactará positivamente en las facturas de fin de mes.

5. Evitar el sobreendeudamiento de emergencia

Aunque solicitar créditos personales para «salir del paso» puede parecer una solución rápida, los expertos advierten que esto solo prolonga el problema si no existe una estrategia de pago. En caso de ser necesario, se debe optar por opciones con tasas fijas y plazos manejables, evitando recurrir a métodos de financiamiento informales que pongan en riesgo el patrimonio.

El camino hacia la resiliencia financiera no depende de sacrificios extremos, sino de la constancia. Documentar el progreso semanal y establecer metas de ahorro pequeñas pero realistas ayudará a los usuarios a iniciar el año con una sensación de control renovada.

«La cuesta de enero es temporal, pero los hábitos financieros saludables que se construyen hoy pueden transformar la estabilidad económica de las personas durante todo el año», señalan los expertos en educación financiera de BBVA.

