| Europa Press |

Ejército venezolano reconoce autoridad de Delcy Rodríguez tras captura de Nicolás Maduro

El ministro de Defensa de Venezuela, el general Vladimir Padrino López, ha comparecido este domingo en rueda de prensa y ha subrayado que las Fuerzas Armadas garantizan la continuidad constitucional avalando a Delcy Rodríguez como presidenta en funciones tras la captura del presidente Nicolás Maduro la pasada madrugada en una incursión estadounidense.

«La Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha garantizado en perfecta unidad con el pueblo, la continuidad democrática de Venezuela y lo seguirá haciendo. Porque el orden, la paz es nuestro puerto, es nuestro puerto decía Bolívar», ha afirmado Padrino en una comparecencia ante la población. «Así que la patria continúa», ha remachado.

En cuanto a la decisión del Tribunal Supremo de Justicia venezolano, que ha avalado la declaración del estado de conmoción exterior y designa a Delcy Rodríguez como encargada de las funciones de la Jefatura del Estado.

«La decisión de la Sala Constitucional (…) designa a la ciudadana Delcy Rodríguez Gómez, vicepresidenta ejecutiva de la República, para asumir en condición de encargada todas las atribuciones, deberes, y facultades como presidente de la República Bolivariana de Venezuela», recuerda Padrino. «Respaldamos plenamente el Decreto de Estado de Conmoción Exterior en todo el territorio nacional, previamente suscrito», ha remachado.

Padrino ha subrayado que «el Gobierno bolivariano garantizará la gobernabilidad del país» y las Fuerzas Armadas «continuarán empleando todas sus capacidades disponibles para la seguridad, el mantenimiento del orden interno y la preservación de la paz».

Nota relacionada: «Con la caída de Maduro, los grandes perdedores fueron la CPI y la ONU»: Esteban Salazar

Así, Padrino ha emplazado a la población a «no caer en las tentaciones de la guerra psicológica, de la amenaza, del miedo» por parte de Estados Unidos y «retomar las actividades económicas, laborales, de todo tipo, educativas en los próximos días». «La patria debe encaminarse sobre su riel constitucional», ha subrayado.

El máximo responsable del Ministerio de Defensa ha puesto en valor que está previsto para este lunes, 5 de enero, la toma de posesión de la nueva Asamblea Nacional. «Desde aquí ya aplaudimos ese acto», ha afirmado antes de elogiar este órgano legislativo como «centro democrático del debate político por excelencia, por antonomasia».

