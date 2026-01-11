Una crónica de Venezuela en el año del grifo dorado (2026)

I. El destierro del tirano y el nacimiento de una era incierta

El año se inició con un acto de osadía sin precedentes: Nicolás Maduro, el tirano que durante años gobernó Venezuela con mano de hierro, fue capturado y llevado a las tierras del Gran Prestamista del Norte para rendir cuentas por sus crímenes. Su caída resonó como un trueno en toda la región, sembrando esperanza entre los oprimidos y temor entre sus aliados.

Delcy Rodríguez, la Dama de Hierro, heredó el trono vacante, pero su poder es tenue, sujeto a la voluntad del Gran Prestamista del Norte. Se debate en los salones del poder si su reinado será un breve invierno, un puente hacia la restauración de la legitimidad a través de elecciones, o una prolongación encubierta del viejo orden, ahora bajo la égida extranjera.

María Corina Machado, la leona de la oposición, y Edmundo González Urrutia, el caballero de la esperanza, aguardan su momento, pero la sombra del Gran Prestamista del Norte se extiende sobre la transición, generando dudas sobre la pureza del renacimiento democrático. Los bardos cantan de un acuerdo, pero el pueblo se pregunta si la verdadera libertad será una realidad o una mera ilusión.

II. La lealtad de las espadas y el rumor de la traición

El destino de Venezuela pende de un hilo, un hilo tejido con la lealtad y la ambición de los mandos del ejército. ¿Se mantendrán fieles al juramento que hicieron al tirano depuesto, o se unirán al nuevo amanecer, aceptando la autoridad de la Dama de Hierro y el Gran Prestamista del Norte?

La desarticulación del aparato represivo es una tarea titánica, un desafío que requiere astucia y persuasión. Si las espadas permanecen afiladas y la represión continúa, la estabilidad será una quimera. Si, por el contrario, las fuerzas armadas se integran al nuevo esquema de gobernanza, la paz podría florecer, aunque sea bajo la atenta mirada de los extranjeros.

III. El dragón petrolero se agita: la volatilidad de los precios

A pesar de la conmoción política, los precios del petróleo han mantenido la calma, como un mar embravecido que se niega a desbordarse. Venezuela, con su modesta producción de 1.1 millones de barriles diarios, apenas representa el 1% de la oferta global, impidiendo un shock energético de proporciones épicas.

Pero las entrañas del dragón petrolero aún laten. Amuay, la refinería colosal, y el puerto de José, la puerta de salida del crudo, permanecen operativos, aunque asediados por cuellos de botella logísticos y la saturación de inventarios. El oro negro fluye, pero con dificultad, como un río obstruido por rocas y escombros.

Las «Majors», los gigantes del petróleo, observan desde lejos, cautelosas como leones al acecho. Exxon Mobil y ConocoPhillips, antaño dueños de vastas extensiones de tierra petrolera, exigen seguridad jurídica y garantías contra futuras expropiaciones antes de comprometer sus tesoros. La sombra de la codicia y la desconfianza se cierne sobre el mercado petrolero venezolano.

IV. El tesoro esquivo: la reconstrucción económica

Para despertar al dragón petrolero en su totalidad, se requiere una inversión masiva, una lluvia de oro de al menos 100.000 millones de dólares. El Gran Prestamista del Norte ha manifestado su interés en liderar esta reconstrucción, buscando asegurar el suministro de crudo pesado hacia sus refinerías en la Costa del Golfo.

Los bonos venezolanos, relegados al olvido, han experimentado un repunte, como flores marchitas que reviven con la lluvia. La especulación de una futura renegociación de la deuda soberana ha insuflado nueva vida a los mercados financieros, aunque la incertidumbre persiste sobre el tipo de cambio no oficial y la Plaga de los Precios, que amenaza con devorar la estabilidad económica.

V. La danza del dólar y el peso: un baile geopolítico

En las tierras vecinas de Colombia, la caída del tirano en Venezuela ha desatado un complejo baile entre el dólar y el peso, un juego de equilibrios delicado y peligroso. La «Prima de Riesgo Geopolítico», antaño un lastre para la economía colombiana, se ha desvanecido, generando un optimismo inicial y una apreciación del peso.

Los mercados, eufóricos, han reaccionado con confianza, atrayendo flujos de dólares que fortalecen la moneda local. El riesgo país de Venezuela, tras alcanzar cotas estratosféricas, se ha desplomado, contagiando positivamente a los activos colombianos.

Pero la alegría es efímera, pues el Factor Petróleo acecha en las sombras. Colombia, una nación cuya riqueza depende del oro negro, se enfrenta a la amenaza de un exceso de oferta. La promesa de Venezuela de «entregar» millones de barriles bloqueados por las sanciones, sumado a la posible exportación directa de crudo a las arcas del Gran Prestamista del Norte, presiona a la baja los precios del Brent. Si el precio del petróleo se derrumba, el peso colombiano se debilitará, arrastrado por la escasez de divisas.

Vi. El comercio prometido y la incertidumbre electoral

La expectativa de una reapertura comercial masiva y una reconstrucción de Venezuela posiciona a Colombia como el principal proveedor de bienes y servicios. Una avalancha de divisas podría inundar el país, pero por ahora es solo una promesa, un espejismo en el horizonte.

Además, Colombia se prepara para sus propias elecciones en 2026. La incertidumbre sobre cómo el gobierno actual manejará la relación con la «administración de transición» en Venezuela y la reforma fiscal interna genera una resistencia que impide que el dólar caiga a niveles aún más bajos. El futuro de Colombia, al igual que el de Venezuela, es incierto y volátil.

Fabián Herrera