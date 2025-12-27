Ir al contenido principal

El precandidato presidencial Roy Barreras se metió en el grupo de los cinco favoritos en preferencias electorales para la presidencia de la república.

De acuerdo con la reciente encuesta adelantada por la firma W.A.A. con una muestra de 11.509 personas en Bogotá, Barranquilla, Armenia, Cali, Soacha, Cúcuta, Bucaramanga, Pasto, Medellín, Manizales y Anserma, Si las elecciones para la Presidencia de la República, en primera vuelta, fueran hoy, el senador Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico y el abogado Abelardo de la Espriella, candidato por firmas, serían quienes pasarían a la segunda vuelta. Sin embargo, una de las grandes sorpresas de este estudio es el voto en blanco, quien arroja un 11,8%, muy por encima de Sergio Fajardo, que tiene 6,7% y el quinto, Roy Barreras, con 6,1%.

De acuerdo con la encuesta, Sergio Fajardo, quien en otros estudios aparece en tercer lugar comienza a ceder puntos, mientras Roy Barreras se eleva a un quinto lugar metiéndose en la pelea.

En declaraciones para La FM, Roy Barreras, está seguro de tener como darle la pelea a Iván Cepeda, su más fuerte contendor en la consulta del Pacto Amplio en donde compite también con el exembajador y exgobernador de Nariño, Camilo Romero y con el exalcalde, Daniel Quintero.

Voy a competir en esa consulta, competiré con el senador Iván Cepeda y voy a competir para ganar esa consulta”, afirmó Barreras.

Roy Barreras se ha movido en las últimas semanas para obtener el apoyo del Partido de la U y también de los liberales de base que no están conformes con las decisiones que ha tomado el expresidente Cesar Gaviria.

