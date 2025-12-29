Google Fotos, una de las novedades de los TV Samsung para 2026

Samsung incorporará el servicio Google Fotos en sus televisores en 2026 para permitir a los usuario ver las fotografías en una pantalla grande y acceder en ella también a funciones de creación y personalización con inteligencia artificial.

La firma tecnológica está trabajando para llevar Google Fotos a los televisores Samsung, una novedad que permitirá a las familias «redescubrir juntos sus recuerdos favoritos» en una pantalla grande, como ha informado en una nota de prensa.

Con esta integración, se transferirán las fotos que los usuarios capturan con sus teléfonos a los televisores Samsung, donde estarán organizadas por personas, lugares y momentos significativos, para facilitar su exploración.

Asimismo, Samsung ampliara las experiencias fotográficas con la inteligencia artificial propia Vision AI Companion (VAC), que destacará los recuerdos a lo largo del día. Las fotografías, también podrán aparecer de forma natural a través de Daily+ y Daily Board.

La integración de Google Fotos en los televisores Samsung se realizará en 2026, pero lo hará de manera progresiva. A principios de año llegará ‘Recuerdos’, que muestra historias seleccionadas basadas en personas, lugares y momentos significativos.

A finales de año estará disponible ‘Crear con IA’, que introduce plantillas temáticas creadas con Nano Banana, el modelo de generación y edición de imágenes de Google DeepMind; y los ‘Resultados personalizados’, que permite a los usuarios ver fotos relacionadas en forma de presentación de diapositivas según temas o contenidos de recuerdos.