Un operativo en la comuna 8 de Medellín, coordinado por la Agencia Nacional del Espectro (ANE), con el apoyo de la Policía Nacional, el Ejército, la Procuraduría, la Aeronáutica Civil y la Secretaría de Seguridad de la capital de Antioquia, permitió el cierre de unas emisoras que funcionaban sin los debidos permisos y que obstaculizaban las comunicaciones aéreas.

Las emisoras intervenidas fueron las siguientes: La Consentida (93.5 FM), La Popular (105.6 FM), Sentimiento Estéreo (106.6 FM), Radio Ya (103.5 FM) y La Caliente (91.3 FM), la última tenía cobertura sobre el 80% del área metropolitana.

Según lo explicaron las autoridades, las interferencias significaban un enorme riesgo para el tráfico aéreo en Medellín que necesita estar en contacto con la torre de control del aeropuerto Olaya Herrera. También estas conexiones interferían en telefonía móvil, internet, televisión y frecuencias utilizadas por ambulancias y la Policía, lo que comprometía la atención de emergencias.

Loos equipos utilizados de manera clandestina fueron decomisados e iniciaron procesos sancionatorios en los que podrán enfrentarse a multas de hasta 15.000 salarios mínimos legales vigentes.

El espectro es un bien público y no vamos a permitir que se convierta en una amenaza para la seguridad de Medellín y del país. Este es un mensaje claro: donde haya actividad ilegal, allí llegará la autoridad”, concluyó el secretario de Seguridad y Convivencia, Manuel Villa Mejía.