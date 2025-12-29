Junior de Barranquilla, vigente campeón del fútbol profesional colombiano, ya empieza a planificar lo que será la defensa de su título. La dirigencia rojiblanca tiene como objetivo reforzar la plantilla con jugadores de calidad y experiencia, pero antes deberá evaluar varias posibles salidas que podrían modificar de forma importante la estructura del equipo dirigido por Alfredo Arias.

Entre los nombres que más llaman la atención está José Enamorado, una de las grandes revelaciones del torneo y considerado actualmente como una de las joyas del fútbol colombiano. Su gran nivel ha despertado el interés de clubes importantes del continente, lo que podría traducirse en una transferencia en el próximo mercado. Otro caso es el del delantero paraguayo Guillermo Paiva, quien fue clave en el esquema del campeón, pero no continuaría para la siguiente temporada y ya es seguido por equipos como América de Cali.

La lista de posibles salidas también incluye a referentes históricos del club. Teófilo Gutiérrez, uno de los líderes del vestuario y símbolo del Junior, podría anunciar su retiro tras conquistar la estrella número 11 con la institución. Por su parte, Yimmi Chará, jugador polivalente y de gran recorrido, podría dejar el equipo si llega una oferta atractiva, con Deportivo Cali como uno de los clubes interesados. Estas decisiones serán determinantes para el futuro inmediato del conjunto ‘tiburón’.

