Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

Junior de Barranquilla, vigente campeón del fútbol profesional colombiano, ya empieza a planificar lo que será la defensa de su título. La dirigencia rojiblanca tiene como objetivo reforzar la plantilla con jugadores de calidad y experiencia, pero antes deberá evaluar varias posibles salidas que podrían modificar de forma importante la estructura del equipo dirigido por Alfredo Arias.

Entre los nombres que más llaman la atención está José Enamorado, una de las grandes revelaciones del torneo y considerado actualmente como una de las joyas del fútbol colombiano. Su gran nivel ha despertado el interés de clubes importantes del continente, lo que podría traducirse en una transferencia en el próximo mercado. Otro caso es el del delantero paraguayo Guillermo Paiva, quien fue clave en el esquema del campeón, pero no continuaría para la siguiente temporada y ya es seguido por equipos como América de Cali.

La lista de posibles salidas también incluye a referentes históricos del club. Teófilo Gutiérrez, uno de los líderes del vestuario y símbolo del Junior, podría anunciar su retiro tras conquistar la estrella número 11 con la institución. Por su parte, Yimmi Chará, jugador polivalente y de gran recorrido, podría dejar el equipo si llega una oferta atractiva, con Deportivo Cali como uno de los clubes interesados. Estas decisiones serán determinantes para el futuro inmediato del conjunto ‘tiburón’.

Nota recomendada: Atlético de Madrid cierra 2025 con más de 151.000 socios

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Nuevos cambios en la cúpula militar

| Confidencial Noticias | ,
Cuando el gobierno del presidente de la república, Gustavo Petro, se encuentra a siete meses de finalizar, se anuncian nuevos cambios en la cúpula de las Fuerzas Militares. Desde su cuenta de X, el primer mandatario informó que en el Comando General de…
Siga leyendo

¿Rifirrafe entre los hermanos Galán?

| Confidencial Noticias | , ,
Las diferencias entre los hermanos Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, y Juan Manuel Galán, presidente del partido Nuevo Liberalismo y candidato presidencial, pasaron de ser un rumor a un asunto ventilado en la opinión pública. En una entrevista con…
Siga leyendo

Encuesta indica que Roy Barreras entra al ramillete de los cinco favoritos

| Confidencial Noticias | , , ,
El precandidato presidencial Roy Barreras se metió en el grupo de los cinco favoritos en preferencias electorales para la presidencia de la república. De acuerdo con la reciente encuesta adelantada por la firma W.A.A. con una muestra de 11.509 personas en…
Siga leyendo

Cae red criminal dedicada al tráfico de migrantes venezolanos

| Confidencial Noticias | ,
Un operativo de la Fiscalía General de la Nación en coordinación con la DIJIN de la Policía Nacional, permitió la captura de una red de personas dedicadas al tráfico de migrantes venezolanos. Esta red estaba dedicada a transportar de manera ilegal a…
Siga leyendo

Policía incauta 531 frascos de “Tusi”

| Confidencial Noticias | ,
El Bloque de Búsqueda de la Policía Nacional logró la captura en flagrancia de un integrante de la red criminal conocida como “La Cordillera”, identificado con el alias de “Pastuso”, así como la incautación de un cargamento compuesto por 531 frascos de…
Siga leyendo