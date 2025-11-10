Confidencial Noticias
Con anotaciones de Jhon Palacios, Luis Sandoval, Baldomero Perlaza y Juan David Arizala, el Independiente Medellín ganó al Deportivo Pereira.
Este resultado le permite al Deportivo Independiente Medellín ser el líder parcial de la Liga BetPlay II con 37 puntos.
El club matecaña se vio obligado a jugar con la nómina del sub 20, por la sanción impuesta por el Ministerio de Trabajo, quien encontró incumplimientos en los pagos de nómina como meses atrasados, «50 % de los bonos exigidos.
Resultados de la fecha 19 de la Liga
Santa Fe 1-0 Cali
Envigado 1-1 Millonarios
Pereira 1-4 Medellín
Tolima 3-1 Llaneros
Fortaleza 1-1 Junior
Nacional 2-1 Águilas
Bucaramanga 2-1 La Equidad
Once Caldas 1-0 Pasto
Alianza Valledupar 2-0 Boyacá Chicó
América 3-0 Unión Magdalena
Tabla de posiciones: