Con anotaciones de Jhon Palacios, Luis Sandoval, Baldomero Perlaza y Juan David Arizala, el Independiente Medellín ganó al Deportivo Pereira.

Este resultado le permite al Deportivo Independiente Medellín ser el líder parcial de la Liga BetPlay II con 37 puntos.

Nota recomendada: Goleada del América de Cali al Unión Magdalena



El club matecaña se vio obligado a jugar con la nómina del sub 20, por la sanción impuesta por el Ministerio de Trabajo, quien encontró incumplimientos en los pagos de nómina como meses atrasados, «50 % de los bonos exigidos.

Resultados de la fecha 19 de la Liga

Santa Fe 1-0 Cali

Envigado 1-1 Millonarios

Pereira 1-4 Medellín

Tolima 3-1 Llaneros

Fortaleza 1-1 Junior

Nacional 2-1 Águilas

Bucaramanga 2-1 La Equidad

Once Caldas 1-0 Pasto

Alianza Valledupar 2-0 Boyacá Chicó

América 3-0 Unión Magdalena

Tabla de posiciones: