El Centro Democrático hizo el anuncio de la senadora Paloma Valencia como su candidata presidencial, respaldada por la militancia del partido, por encima de bancada en el Senado, Paola Holguín y María Fernanda Cabal.

El anuncio lo hizo el director del partido, Gabriel Vallejo, quien agradeció a las senadoras por mantenerse firmes en la competencia por ganar la candidatura del Centro Democrático.

Paloma Valencia durante su discurso como candidata presidencial del uribismo, dio a conocer lo que serán su programa de campaña, basado en la búsqueda de una mayor seguridad para los colombianos, el respeto por la libre empresa, el restablecimiento de las relaciones con países como Estados Unidos e Israel, y el cuidado del medio ambiente.

Senadora desde 2014, ha sido destacada repetidamente en encuestas como una de las mejores congresistas de Colombia. Integra la Comisión Primera del Senado, fue copresidenta de la Comisión de Paz y vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos. Su labor legislativa se centra en la libertad económica, la austeridad estatal, la protección ambiental y el fortalecimiento de la democracia. Entre sus leyes más relevantes se encuentran la Ley de la Panela; la Ley Estado Contigo; la Escalera de la Formalidad; la Ley del Café; y la Ley Sufragistas, además de iniciativas que facilitan la vida de pequeños productores, campesinos y emprendedores.

Abogada, filósofa y economista de la Universidad de Los Andes, con maestría en Escritura Creativa de la Universidad de Nueva York, Paloma Valencia combina formación académica, experiencia legislativa y carácter para transformar el país.