Papa León XIV se pronuncia por Venezuela y llama a proteger la soberanía

El Papa León XIV ha expresado este domingo su preocupación por los recientes acontecimientos en Venezuela después de que Estados Unidos arrestara este sábado a Nicolás Maduro en Caracas y lo llevaran a Nueva York para ser juzgado.

«El bien del querido pueblo venezolano debe prevalecer sobre cualquier otra consideración y llevarnos a superar la violencia y a emprender caminos de justicia y de paz, salvaguardando la soberanía del país, garantizando el estado de derecho consagrado en la Constitución, respetando los derechos humanos y civiles de cada persona y de todos», ha afirmado el Pontífice desde la ventana del Palacio Apostólico tras el rezo del Ángelus.

Te puede interesar: «Íbamos a hacerlo antes», Donald Trump contó los secretos tras la captura de Maduro en Venezuela

León XIV ha pedido para Venezuela trabajar para construir juntos un futuro «sereno de colaboración, estabilidad y concordia», con especial atención a los más pobres que sufren a causa de la difícil situación económica. El Pontífice ha invitado a los fieles a orar por el pueblo venezolano, asegurándoles sus propias oraciones.

Además, ha encomendado a todos los venezolanos a la intercesión de la patrona del país, la Virgen de Coromoto, Patrona de Venezuela, San José Gregorio Hernández y Santa Carmen Rendiles. El Papa León XIV ha concluido su intervención con una invitación a confiar en el Dios de la paz. «Sigamos teniendo fe en el Dios de la paz», ha instado.

Sigo con gran preocupación la evolución de la situación en Venezuela. El bien del querido pueblo venezolano debe prevalecer por encima de cualquier otra consideración y llevar a superar la violencia y emprender caminos de justicia y paz, garantizando la soberanía del país.… — Papa León XIV (@Pontifex_es) January 4, 2026

Asimismo, el Papa ha destacado la alegría que produce la Navidad y ha animado a que ayude a proseguir los caminos personales, al tiempo que ha recordado que el próximo 6 de enero, se concluirá el Año Jubilar de la Esperanza con el cierre de la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro.

En este contexto, el Santo Padre ha recordado que el mismo misterio de la Navidad recuerda que el fundamento de la esperanza «es la Encarnación de Dios».