En el marco de los planes de control y prevención implementados durante la temporada de fin de año, la Policía Nacional, a través del Grupo de Transporte Masivo TransMilenio, adelantó una serie de operativos que permitieron la incautación de una importante cantidad de material pirotécnico dentro del sistema de transporte masivo de la capital.

Las acciones se desarrollaron en diferentes puntos estratégicos de alta afluencia, especialmente en las troncales Décima, Centro, Caracas y Quito. Como resultado de las intervenciones, las autoridades lograron decomisar aproximadamente 11.011 unidades de pólvora, las cuales representaban un riesgo significativo para la seguridad de los usuarios y la infraestructura del sistema.

Los operativos se concentraron en estaciones como San Victorino, Ricaurte, Voto Nacional y Hortúa, zonas identificadas previamente por su alto flujo de pasajeros y por antecedentes relacionados con el transporte y comercialización ilegal de este tipo de elementos. Durante los procedimientos, la Policía impuso seis comparendos, en aplicación de la Ley 1801 de 2016, por la manipulación y el transporte de material pirotécnico.

De acuerdo con las autoridades, el uso y traslado de pólvora en espacios cerrados como TransMilenio incrementa el riesgo de accidentes, incendios y afectaciones a la integridad de los ciudadanos, razón por la cual estos controles se intensifican durante las festividades de diciembre.

El balance general de los operativos realizados en la ciudad refleja un impacto aún mayor. Durante el mes de diciembre, la Policía Metropolitana de Bogotá logró la incautación de más de 3,3 toneladas de pólvora y la imposición de 265 comparendos, como parte de las acciones preventivas adelantadas en diferentes localidades.

Las autoridades anunciaron que este tipo de controles continuarán de manera permanente, con el objetivo de garantizar la seguridad y la convivencia ciudadana, así como la tranquilidad de quienes utilizan diariamente el sistema de transporte masivo en Bogotá.

