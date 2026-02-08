Ir al contenido principal

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha solicitado este sábado la puesta en marcha de una investigación sobre el origen de las inundaciones que han afectado recientemente a los departamentos de Córdoba, Chocó, Sucre y Bolívar, en el norte y noroeste del país, y ha puesto el foco sobre las compañías hidroeléctricas, a las que responsabiliza de cometer un «delito ambiental».

«De lo que la prensa no habla: las represas estaban súper llenas, (las compañías) Urrá irregularmente e Hidroituango y las demás, al límite, cuando nos decían que había escasez de gas», ha espetado el mandatario, lamentando que «había abundancia de agua y ahora la botan gratuitamente de manera exageradamente dañina».

«Botan más de 2.500 toneladas de agua por segundo. ¿Saben cuántas perdidas de vida y bienes perdió Colombia? ¿Saben cuánta energía potencial perdió el país cada segundo en Urrá?», ha continuado en una publicación en sus redes sociales.

El presidente ha reprochado además a las empresas mencionadas que, en lugar de emplear el agua acumulada para reemplazar a otras fuentes de energía más caras, como el «carísimo» gas, la hayan arrojado «en forma de agua torrentosa sobre las casas de los campesinos y las ciudades».

A este respecto, Petro ha sugerido que se trata de un comportamiento intencionado a fin de «mantener las exageradas utilidades de las generadoras hidroeléctricas del país», y ha exigido que «la asociación de generadores de energía se exprese» de inmediato.

«Eficaz el gremio de los generadores para tumbar decretos en la Corte Constitucional para que no le suban impuestos y silencio cuando la codicia de sus asociados ha hecho perder vidas y profundizado un desastre nacional. Lo que vemos en el Caribe es un delito ambiental», ha sentenciado.

El presidente colombiano notificó la víspera la muerte de 14 personas como consecuencia de la ola de frío ártico y las lluvias sin precedentes que azotan el norte del país, exigiendo a la Corte Constitucional que revoque la suspensión del decreto de emergencia económica «para atender el desastre y sus consecuencias».

Ya entonces criticó «la codicia con que se han manejado los embalses de agua» y condenó que el funcionamiento de las termoeléctricas de gas y las hidroeléctricas se estaba orientando al beneficio de «unos terratenientes con influencia en las cortes».

Nota recomendada: Gobierno confirma la muerte de 14 personas por las fuertes lluvias

Europa Press

