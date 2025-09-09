Confidencial Noticias
El presidente de la república aceptó la carta de renuncia del ministro de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Julián Molina.
En su reemplazo en la jefatura de la cartera quedará Carina Murcia, actual viceministra de Transformación Digital.
Con la salida de Julián López del Ministerio de las TIC, se da por descontada que el Gobierno no confía más en el respaldo que podrían dar los senadores del Partido de la U a las iniciativas que se encuentran pendientes de debate.
PORTADA
¿Por qué Jota Pe Hernández está bajo la lupa de la Corte Suprema de Justicia?
La Corte Suprema de Justicia investiga al senador de la Alianza Verde, Jonathan Pulido (Jota Pe Hernández), por un supuesto plan para enlodar al excongresista y exembajador de Colombia ante el Reino Unido, Roy Barreras. De acuerdo con el alto tribunal,…
CNE fijaría límites y condiciones a la fusión del Pacto Histórico
La ponencia que discutirá el Consejo Nacional Electoral sobre la fusión del Pacto Histórico, que tiene como autor al magistrado Altus Baquero, otorga el permiso a la coalición de izquierda que llevó a Gustavo Petro a la presidencia de la república, para…
Liberados los 45 militares secuestrados en el Tambo, Cauca
El Ejército Nacional confirmó la liberación de los 45 militares que se encontraban secuestrados en la vereda el Tigre, corregimiento de Honduras, municipio de El Tambo, Cauca. Los uniformados que fueron secuestrados por campesinos del departamento del…
Mininterior anuncia demandas a los alcaldes de Cali, Medellín, Cartagena y Barranquilla por viaje a Washington
El ministro del Interior, Armando Benedetti, anunció demandas contra los alcaldes de Cali, Medellín,Federico Gutiérrez (Medellín), Alejandro Eder (Cali), Alejandro Char (Barranquilla) y Dumek Turbay (Cartagena), que viajaron a Washington en medio de la…
El ministro de Defensa exigió la libertad de los 45 militares secuestrados por campesinos en el Cauca
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, exigió la pronta y rápida liberación de 45 militares secuestrados por un grupo de campesinos en la vereda de Los Tigres del municipio del Tambo (Cauca). «Es un grave delito cometido tanto por las personas que…