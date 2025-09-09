El presidente de la república aceptó la carta de renuncia del ministro de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Julián Molina.

En su reemplazo en la jefatura de la cartera quedará Carina Murcia, actual viceministra de Transformación Digital.

Con la salida de Julián López del Ministerio de las TIC, se da por descontada que el Gobierno no confía más en el respaldo que podrían dar los senadores del Partido de la U a las iniciativas que se encuentran pendientes de debate.