El Gobierno Nacional envió mensaje de urgencia al Legislativo para que la Comisión Séptima discuta el proyecto de reforma a la salud. Al respecto, habla la senadora Nadia Blel, quien propuso suspender el debate de la iniciativa hasta tanto no se definan las fuentes de financiación que garanticen la estabilidad del sistema de salud en Colombia.

¿Qué harán en la Comisión Séptima ahora que el Gobierno envió mensaje de urgencia para que se discuta el proyecto de reforma a la salud?

Nadia Blel: Desconozco el mensaje de urgencia; me enteré por la prensa y las redes sociales. Estoy esperando que haga trámite. Por ahora, le recuerdo al Gobierno que la Comisión tomó una decisión democrática y legítima de suspender la discusión de este proyecto hasta que se diga, de manera certera, de dónde saldrá esa plata.

¿Se han puesto a pensar que es la salud de los colombianos la que está en juego?

Nadia Blel: Mientras el Gobierno no garantice, a través de un aval fiscal, las fuentes de financiación, estará en juego la salud de los colombianos. Tenemos que ser responsables con la vida de los pacientes que esperan su recuperación.

¿Eso significa que ustedes se mantienen en su posición y no van a ceder?

Nadia Blel: No puedo hablar por mis compañeros, pero creo que el voto de siete senadores de diferentes partidos es un voto responsable. Si no hay plata y no se garantiza la fuente de financiación, no se puede aprobar. Si el Gobierno tiene urgencias, debió incluirlo en el presupuesto nacional o apretarse el cinturón. Además, le recuerdo que el Gobierno se levantó de la mesa técnica citada para discutir la UPC y, para colmo, nombró como Superintendente de Salud a quien fue el interventor de la Nueva EPS.

¿Es posible que la Comisión Séptima y el ministro de Salud saquen la banderita de la paz?

Nadia Blel: ¿Después de que nos dijo que somos una Comisión inoperante? No se puede pedir respeto cuando no se respeta a los congresistas. Quiero decirle al ministro que esta es una Comisión seria y responsable, y que el Senado de la República, en su conjunto, está actuando conforme a la ley. Sobre todo, quiero resaltar que nosotros no estamos pidiendo aplausos: estamos trabajando por la salud y el bienestar de los colombianos.