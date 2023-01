López Obrador confirma denuncias ante la Fiscalía por “episodios anormales”

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha confirmado este viernes que existen denuncias ante la Fiscalía de Justicia de la capital, Ciudad de México, por los “episodios anormales” registrados recientemente en la red de metro.

Así lo ha anunciado el mandatario mexicano durante su habitual rueda de prensa diaria, si bien no ha profundizado en los detalles de dichas denuncias, ni ha indicado la cifra de las mismas, tal y como recoge el diario local ‘El Universal’.

“Se está haciendo la investigación. Lo otro no puedo decirlo porque no puedo adelantar nada. No puedo explicar nada porque si hay denuncias por los accidentes que ha habido. Entonces es la Fiscalía la que tiene este caso, estos casos”, ha apuntado López Obrador.

La Guardia Nacional mexicana ha desplegado cerca de medio centenar de “usuarios simulados” en el marco del plan de vigilancia anunciado el pasado jueves y en respuesta a los incidentes que la propia alcaldesa de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, catalogó como “fuera de lo normal”.

Estos “usuarios simulados” forman parte de los casi 5.800 agentes desplegados para “inhibir” acciones contra la infraestructura, trenes y usuarios de la red de metro capitalina, frecuentes en los últimos días.

El más grave de estos episodios tuvo lugar la semana pasada, con un accidente que dejó una fallecida y más de 50 personas heridas, pero en los últimos días se han sucedido todo tipo de incidencias en distintas líneas, incluidas el incendio en un vagón.

La jefa de Gobierno capitalina no quiso especular sobre la posibilidad de sabotajes y sí prometió que se investigarán todos los incidentes. También anunció que las autoridades decidirán un posible aumento del presupuesto en el metro en función de lo que decida un grupo de trabajo que ya está activo desde 2022.