México suspende lazos comerciales y económicos con Perú

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha informado de que ha puesto “en pausa” las relaciones comerciales y económicas con Perú apenas 24 horas después de que el Parlamento andino le declarase ‘persona non grata’.

López Obrador ha dado un paso más en su confrontación con el Gobierno de Perú y ha aseverado que no entregará a Lima la Presidencia de la Alianza del Pacífico mientras la presidenta peruana, Dina Boluarte, siga “usurpando” el poder.

López Obrador, a cargo de la Presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico se negó a entregarle el mandato a Perú para “no legitimar el golpe de Estado” que considera se produjo a finales de 2022, cuando el presidente Pedro Castillo fue destituido y detenido.

Así, el presidente mexicano ha reconocido que le traspasaría “sin ningún problema” la Presidencia del organismo a Chile, y que también se la entregaría al presidente colombiano, Gustavo Petro, si no hubiera sido declarado también ‘persona non grata’ por Lima.

“Pero no se lo voy a entregar a la señora que está usurpando la Presidencia (de Perú). Mientras no haya normalidad democrática en Perú, no queremos relaciones económicas ni comerciales con ellos”, ha manifestado el mandatario mexicano, según recoge ‘El Universal’.

A pesar de la contundencia de sus declaraciones, López Obrador ha incidido en que no se trata de una ruptura de las relaciones, sino una “pausa”, y ha aseverado que Boluarte no puede erigirse como “representante del pueblo” pues apenas cuenta con el 23 por ciento de aprobación popular.

En respuesta a las constantes críticas a las autoridades peruanas, el Parlamento andino dio ‘luz verde’ el jueves a declarar ‘persona non grata’ al mandatario mexicano, fiel defensor de la legitimidad de Castillo como presidente electo.