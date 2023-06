Policía brasileña allana domicilios de un senador

La Policía Federal de Brasil ha realizado este jueves tres órdenes de allanamiento en domicilios vinculados al senador del conservador partido Podemos Marcos do Val, que aseguró que el expresidente brasileño Jair Bolsonaro buscó convencerle para dar un golpe de Estado, aprovechando su experiencia militar.

Las órdenes –ejecutadas en su oficina de senador, en su apartamento en Brasilia y en su residencia en Espírito Santo– han sido emitidas por el juez del Tribunal Supremo Federal Alexandre de Moraes, que está investigando al senador por entorpecer las investigaciones sobre el asalto a las instituciones democráticas del 8 de enero.

El juez le investiga por cinco delitos, que son divulgación de documento clasificado, asociación delictiva, atentado contra la soberanía del país, intento de declarar mediante violencia o amenaza grave el Gobierno legítimamente constituido y organización criminal, según ha podido saber la red de emisoras Jovem Pan.

El Supremo ya determinó en febrero la apertura de una investigación contra Do Val para investigar las declaraciones de que había recibido una propuesta para participar en un golpe de Estado. El hijo mayor de Bolsonaro, el también senador Flavio Bolsonaro, confirmó la existencia de aquella reunión que tuvo lugar en diciembre, pero descartó que el tema de la reunión fuera constitutivo de delito.

“En nuestra legislación, por lo menos, eso no es constituye un delito. Aún siendo verdad, porque no sé si lo es, hablar sobre eso no es un crimen. Llevarlo a cabo si lo sería. Un delito, bajo mi punto de vista, menor”, valoró, y criticó que el senador cambiara de versión “de una hora para otra”.