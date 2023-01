Sunak promete poner fin a la crisis económica, sanitaria y migratoria en Reino Unido

El primer ministro de Reino Unido, Rishi Sunak, ha prometido este miércoles que resolverá los problemas económicos que atraviesa el país, pondrá fin a la crisis del sistema sanitario y atajará la migración ilegal a través del canal de la Mancha en un discurso en el que ha pedido, además, ser juzgado como jefe del Ejecutivo británico, precisamente, por su capacidad para cumplir estas promesas.

“Quiero hacer hoy cinco promesas, cinco promesas que darán paz mental. Sobre ellas construiremos un futuro mejor para nuestros hijos y nietos. Primero, vamos a disminuir a la mitad la inflación este año para reducir el coste de vida de la gente y darles seguridad financiera. Segundo, haremos crecer nuestra economía y lograremos crear empleos bien pagados”, ha aseverado.

Así, ha indicado que su intención es “hacer caer la deuda del país para garantizar el futuro de los servicios públicos”. “En cuarto lugar, reduciremos las listas de espera en el sistema sanitario para que la gente reciba atención sanitaria de forma más rápida y, en quinto lugar, aprobaremos leyes que permitan detener la llegada de barcos con migrantes a bordo para asegurarnos de que eres detenido y deportado si tratas de llegar a este país de forma ilegal”, ha subrayado.

Sunak ha expresado que “estas son las prioridades de la población” y ha reducido su Gobierno a “demostrar si podemos cumplir estas promesas o no”. “No hay trucos, no hay ambigüedad, lo hacemos o no lo hacemos. Reconstruimos la confianza en la política mediante la acción o no hacemos nada en absoluto. Por eso pido a la gente que me juzgue por los resultados”, ha insistido.

Para el jefe de Gobierno británico es importante lograr que “se reconozca el trabajo duro” de la población. “Si cumples las reglas y trabajas duro serás recompensado. En cuanto podamos, el Gobierno reducirá los impuestos para la clase trabajadora”, ha añadido.

En este sentido, ha recalcado que es necesario “cambiar de mentalidad” y ha admitido que “ningún gobierno y ningún primer ministro ha podido cambiar el país a su voluntad”. “Siendo honestos, los cambios requieren sacrificio y trabajo duro”, ha puntualizado antes de afirmar que “los cambios son duros y llevan tiempo”.

Asimismo, ha manifestado que “la gente acepta que los desafíos han sido provocados, en gran medida, por el coronavirus y la guerra en Ucrania”, pero ha destacado que “no es una excusa”. “Tenemos que abordar los problemas, no solo hablar de ellos”, ha dicho.

Sobre la situación en el sistema sanitario, cuyo personal de enfermería inició el pasado mes la primera huelga de personal de la historia, ha indicado que es “urgente actuar” ante la presión ejercida sobre el Sistema Nacional de Salud.

No obstante, ha recalcado que “valora enormemente” a los trabajadores del sistema sanitario y busca una conversación razonable “sobre lo que es mejor para el país”. “Durante los próximos días abordaremos los próximos pasos a seguir”, ha aseverado.