Villavicencio había denunciado amenazas de muerte

El candidato a la Presidencia de Ecuador Fernando Villavivencio, que ha muerto tras recibir varios disparos en la cabeza después de un mitin electoral en Quito, había denunciado haber recibido amenazas de muerte en varias ocasiones tan solo una semana antes de su asesinato.

El político ecuatoriano indicó que tanto él como su equipo de campaña habían sido objeto de sendas amenazas de muerte, algunas por parte del Cártel de Sinaloa. “He recibido una gravísima amenaza de uno de los capos del Cártel de Sinaloa, alias ‘Fito’, con la advertencia de que si sigo adelante contra él y su estructura, ellos atacaran en mi contra o atentarán contra mi vida”, manifestó en una serie de declaraciones a los medios.

Así, puntualizó que este tipo de amenazas solo “confirman que la propuesta de campaña afecta gravemente a estas estructuras criminales”. “Aquí estoy dando la cara. No les tengo miedo. Veinte años me he jugando en este país en contra de estas estructuras delictivas y, reitero, no les tengo miedo”, afirmó entonces.

Villavicencio también había revelado irregularidades en contratos estatales con empresas petroleras y había asegurado que presentaría una investigación ante la Fiscalía sobre el “mayor atraco petrolero de la historia” de Ecuador.

El candidato, que contaba con escoltas y un equipo de seguridad cuando fue atacado, había insistido en que la corrupción y el narcotráfico en las instituciones públicas y privadas del país “es fuerte” y prometía luchar contra grupos del crimen organizado.

Este mismo jueves, la banda conocida como Los Lobos se ha atribuido la autoría del asesinato en un vídeo que ha circulado a través de varias redes sociales. Además, habría amenazado a los siete candidatos restantes de cara a las elecciones.

“Queremos dejarle en claro a toda la nación ecuatoriana que cada vez que los políticos corruptos no cumplan con su promesa que establecemos cuando reciben nuestro dinero, que son millones de dólares, para financiar su campaña, serán dados de baja. Nosotros, la organización Los Lobos, asumimos la responsabilidad de los hechos suscitados la tarde de hoy y se volverá a repetir cuando los corruptos no cumplan”, ha señalado un portavoz.

Por otra parte, han proferido amenazas también contra el candidato Jan Topic del Partido Social Cristiano: “Si no cumples tu promesa, Jan Topic, serás el siguiente”. Varios candidatos han expresado su consternación y han suspendido sus actos de campaña.

La familia de Villavicencio, sin embargo, ha acusado al Gobierno del presidente, Guillermo Lasso, de no darle la protección debida al candidato a pesar de que había sido amenazado.