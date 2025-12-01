Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

| Europa Press |

A 151 crece el número de muertos que dejó el incendio en un rascacielos en China

El balance de muertos a causa del incendio registrado el miércoles y que afecta a varios rascacielos de la ciudad de Hong Kong ha aumentado a 151, según han confirmado este lunes las autoridades locales.

Las fuerzas de seguridad, que han indicado que 39 cuerpos sin vida siguen aún sin identificar, han explicado que durante la última búsqueda en el complejo, situado en el barrio de Tai Po, no se han encontrado más restos.

Asimismo, han señalado que una treintena de personas siguen aún desaparecidas y han lamentado que algunas de las víctimas se encuentran irreconocibles debido a la gravedad de las quemaduras sufridas, según informaciones del diario ‘The Standard’.

Las autoridades siguen adelante con las labores de búsqueda y las investigaciones, con la vista puesta en acabar con las operaciones en un plazo de tres semanas. De momento, un total de trece personas han sido detenidas acusadas de homicidio involuntario, pero se estima que el número de arrestos pueda aumentar, tal y como ha recogido la agencia de noticias Xinhua.

A la espera de las conclusiones definitivas, se sospecha que los materiales de los andamios y otros empleados en la renovación del complejo, como la espuma de protección en las ventanas, acabaron por acelerar el incendio e imposibilitar la evacuación segura de todos los residentes.

El incendio se ha convertido en el más letal desde 1948 en Hong Kong, cuando una explosión seguida de un incendio en un almacén en Shek Tong Tsui mató al menos a 176 personas. Este incidente representa una verdadera crisis para las autoridades hongkonesas, que han comenzado a actuar para sofocar cualquier foco de protesta.

Nota recomendada: Ascienden a 83 los muertos en el incendio en un rascacielos en China

Europa Press

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Sergio Fajardo encabezan intención de voto, según encuesta de Invamer

| Confidencial Noticias | , ,
La reciente encuesta de preferencias electorales realizada por la firma Invamer, para Noticias Caracol y Blu Radio, revela que la intención de voto para las elecciones presidenciales de 2026 la lideran Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Sergio…
Siga leyendo

El 87 % de la flota aérea en Colombia está disponible

| Confidencial Noticias | , ,
De acuerdo con información de la Aeronáutica Civil y del Ministerio de Transporte, de las 124 aeronaves afectadas por el cambio de software, 108 ya completaron la actualización, alcanzando un 87,1 % de normalización de la flota A320. Ambas entidades…
Siga leyendo

Petro cuestiona a Donald Trump por cerrar el espacio aéreo de Venezuela

| Confidencial Noticias | , ,
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, desde su cuenta de X cuestionó la orden de su homólogo de los Estados Unidos, Donald Trump, de cerrar el espacio aéreo de Venezuela. “Quiero saber ¿bajo que norma de derecho internacional un presidente de un país…
Siga leyendo

¿Por qué María Fernanda Cabal fue abucheada en la fiesta de una empresa de seguridad privada?

| Periodista Infiltrado | , ,
La senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, salió de la celebración de fin de año de una empresa de seguridad en medio de gritos y arengas de los trabajadores, quienes pidieron su retiro inmediato del lugar. Fuentes de Confidencial Noticias…
Siga leyendo

Petro dice que en su campaña no hubo dineros del narcotráfico

| Europa Press | , ,
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró que «no hay un solo peso del narcotráfico» en su campaña, después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) haya sancionado a los encargados de su campaña en 2022 por superar los topes de financiación en…
Siga leyendo