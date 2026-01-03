Ir al contenido principal

| Europa Press |

«A todos los narcochavistas les llega su hora», Daniel Noboa sobre situación en Venezuela

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha declarado su regocijo tras conocer la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por fuerzas estadounidenses tras un ataque a Caracas.

«A todos los criminales narcochavistas les llega su hora. Su estructura terminará de caer en todo el continente», ha manifestado el presidente ecuatoriano, suscrito a las acusaciones de EEUU que señalan a Maduro como un capo del narcotráfico en el continente.

En su cuenta de X, Noboa dedica parte de su mensaje a los líderes opositores venezolanos Maria Corina Machado y Edmundo González. «Es momento de recuperar su país», les dice antes de asegurar que «ambos tienen un aliado en Ecuador».

Otro dirigente latinoamericano que ha celebrado la captura de Maduro es el presidente argentino, Javier Milei, quien ha aplaudido la noticia su tradicional lema «viva la libertad, carajo».

En su cuenta de X, Milei ha aplaudido que «la libertad avanza» en un mensaje acompañado de un vídeo de su comparecencia en la pasada cumbre de los países del Mercosur celebrada en Brasil.

Nota recomendada: Los delitos que enfrenta Nicolás Maduro tras ser capturado por EE.UU.

«La Argentina», dijo durante el encuentro del pasado 20 de diciembre en Foz de Iguazú, «saluda la presión de los Estados Unidos y Donald Trump para liberar al pueblo venezolano. El tiempo de tener un acercamiento tímido en esta materia se ha agotado. Instamos a los demás a condenar este experimento autoritario».

Europa Press

[email protected]
