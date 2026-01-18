El Gobierno chileno ha confirmado este domingo que la ola de más de 20 focos activos de incendio que se está cebando en el centro y el sur del país con las regiones de Ñuble y, especialmente Bío-Bío, ha dejado ya 16 muertos y provocado la evacuación de más de 50.000 personas.

El balance ha sido comunicado por el ministro de Seguridad Pública chileno, Luis Cordero. «Además del fallecido el día de ayer, tenemos 15 fallecidos en lo que va el transcurso de esta mañana, específicamente estos en la Región del Bío-Bío», ha detallado este domingo desde la sede del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred). El fallecido del sábado fue identificado en la comuna de Bulnes, en la región de Ñuble.

En el apartado de heridos, el Gobierno chileno ha informado de 14 personas afectadas en Ñuble y cinco en Bío-Bío, cuyas cifras podrían ir aumentando con el paso de las horas.

El presidente de Chile, Gabriel Boric, ha declarado este domingo el estado de catástrofe por los incendios en estas dos regiones del país y viajará en breve a ambas regiones para «tomar conocimiento directo de la situación para efectos de reforzar las medidas que, hasta el momento, se han adoptado», ha anunciado el ministro del Interior, Álvaro Elizalde.

La provincia entera de Concepción, una de las tres que conforman Bío-Bío, se encuentra bajo estado de alerta roja. Casi una decena de sus sectores, según ha informado el Senapred en sus últimas actualizaciones en redes sociales, están bajo orden de evacuación.

