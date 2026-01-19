Ir al contenido principal

Distintos medios de comunicación internacionales se han hecho eco este lunes del descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en Adamuz (Córdoba), que ha dejado al menos 39 personas fallecidas y 152 heridas.

Los medios recogen informaciones sobre el número de víctimas o los primeros datos sobre las causas del siniestro. Entre los medios británicos que han cubierto la noticia se hallan la pública BBC, ‘The Times’ o ‘The Guardian’, mientras que en Francia se han hecho eco de la tragedia ‘Le Monde’ o ‘Le Figaro’. ‘Al menos 39 muertos en un accidente de tren de alta velocidad en España’, titula la BBC.

También recogen la última hora sobre el descarrilamiento los italianos ‘Il Corriere della Sera’, ‘La Stampa’ y ‘La Repubblica’; los alemanes ‘Die Zeit’, ‘Frankfurter Allgemeine’, junto con medios como CNN, ‘The New York Times’ o ‘The Whashington Post’, que titula: ‘Al menos 39 muertos en España al colisionar dos trenes de alta velocidad tras descarrilar’.

También ha informado sobre el suceso la cadena de televisión catarí Al Jazeera; así como otros medios como el argentino ‘Clarin’, el portugués ‘Correio da manhã’ o el chino ‘South China Morning Post’ de Hong Kong.

«Choque de trenes en España, en vivo: confirman 39 muertos y temen que haya más víctimas en los vagones que quedaron reducidos a un «amasijo de hierro», cuenta el argentino Clarin, mientras que el chino ‘South China Morning Post’ informa de que ‘El número de muertos en el desastre del tren de alta velocidad en España asciende a 39 mientras se recuperan más cuerpos’.

PORTADA

«Más del 60 % de los colombianos aún no decide su voto»: Cesar Caballero

| Confidencial Noticias |
A pesar de que ya está definida la fecha de las primeras elecciones de 2026, correspondientes al Senado, la Cámara de Representantes y las consultas interpartidistas, más del 60 % de los colombianos mayores de 18 años aún no ha decidido por quién votar. Así…
Homenaje de la Policía a los 22 estudiantes asesinados en el atentado a la Escuela de Cadetes General Santander

| Confidencial Noticias |
La Policía Nacional de Colombia conmemoró el Día del Estudiante Policial y realizó el ascenso póstumo de 22 estudiantes que perdieron la vida en el atentado perpetrado por el ELN el 17 de enero de 2019, en la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco…
Lo que espera Gustavo Petro de su cita con Donald Trump

| Europa Press |
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha confirmado este miércoles que se reunirá con su homólogo estadounidense, Donald Trump, el próximo 3 de febrero, y ha considerado que este encuentro será «determinante» ante las tensiones relaciones entre los dos…
El ministro de Defensa niega chuzadas al ministro de Justicia

| Confidencial Noticias |
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ha desmentido este miércoles el caso de espionaje a través del programa Pegasus que denunció en la víspera el titular de Justicia, Andrés Idárraga Franco, y ha remarcado que dicho software se dejó de utilizar en 2022.…
EE.UU. suspende trámite de visas a 75 países, Colombia uno de ellos

| Europa Press |
El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado este miércoles que ha suspendido la tramitación de visados a migrantes de 75 países, entre ellos Irán, Rusia o Somalia, como parte de la política antimigratoria impulsada por el presidente Donald Trump. «Estados…
