Distintos medios de comunicación internacionales se han hecho eco este lunes del descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en Adamuz (Córdoba), que ha dejado al menos 39 personas fallecidas y 152 heridas.

Los medios recogen informaciones sobre el número de víctimas o los primeros datos sobre las causas del siniestro. Entre los medios británicos que han cubierto la noticia se hallan la pública BBC, ‘The Times’ o ‘The Guardian’, mientras que en Francia se han hecho eco de la tragedia ‘Le Monde’ o ‘Le Figaro’. ‘Al menos 39 muertos en un accidente de tren de alta velocidad en España’, titula la BBC.

También recogen la última hora sobre el descarrilamiento los italianos ‘Il Corriere della Sera’, ‘La Stampa’ y ‘La Repubblica’; los alemanes ‘Die Zeit’, ‘Frankfurter Allgemeine’, junto con medios como CNN, ‘The New York Times’ o ‘The Whashington Post’, que titula: ‘Al menos 39 muertos en España al colisionar dos trenes de alta velocidad tras descarrilar’.

También ha informado sobre el suceso la cadena de televisión catarí Al Jazeera; así como otros medios como el argentino ‘Clarin’, el portugués ‘Correio da manhã’ o el chino ‘South China Morning Post’ de Hong Kong.

«Choque de trenes en España, en vivo: confirman 39 muertos y temen que haya más víctimas en los vagones que quedaron reducidos a un «amasijo de hierro», cuenta el argentino Clarin, mientras que el chino ‘South China Morning Post’ informa de que ‘El número de muertos en el desastre del tren de alta velocidad en España asciende a 39 mientras se recuperan más cuerpos’.

