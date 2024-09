Alcalde de Nueva York deberá responder por corrupción

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, ha sido imputado por corrupción en el marco de una investigación federal relacionada con las donaciones que recibió durante la campaña, según fuentes consultadas por el periódico estadounidense ‘New York Times’.

Por el momento, la acusación está bajo secreto y no está claro a qué cargos se enfrentará, pero la investigación se ha centrado en si su campaña conspiró con el Gobierno turco para recibir donaciones extranjeras ilegales.

“Siempre supe que si defendía mi postura por los neoyorquinos, me convertiría en un objetivo, y así me convertí en un objetivo. Si me acusan, soy inocente y lucharé contra esto con todas mis fuerzas y espíritu”, ha señalado tras conocerse la noticia, que todavía no ha sido confirmada por las autoridades.

Cuando se haga pública la acusación, Adams se convertirá en el primer alcalde en funciones de Nueva York en ser acusado de un delito federal. Este, capitán retirado del Departamento de Policía de la ciudad, gobierna la ciudad más grande de Estados Unidos, siendo uno de los cargos más importantes del país.

Adams asumió el cargo en enero de 2022 y se presentó como la nueva cara del Partido Demócrata, prometiendo una estrategia dura contra el crimen y un compromiso para revitalizar la ciudad tras la pandemia de la COVID-19. Durante su mandato, se ha enfrentado a varios desafíos como la crisis migratoria o la seguridad en el metro.