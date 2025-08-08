Ir al contenido principal

El canciller de Alemania, Friedrich Merz, ha anunciado este viernes la suspensión inmediata de las exportaciones a Israel que el Ejército israelí pueda acabar usando durante su ofensiva en la Franja de Gaza y en especial durante su próxima operación para ocupar la ciudad de Gaza, la localidad más importante del enclave.

«El Gobierno alemán no autorizará ninguna exportación de equipo militar que pueda utilizarse en la Franja de Gaza hasta nuevo aviso», ha hecho saber el canciller en un comunicado publicado en su página web.

La orden ha tenido lugar horas después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunciara la expansión de su ofensiva en Gaza con los preparativos para ocupar la ciudad de Gaza.

«La acción militar aprobada anoche por el gabinete israelí dificulta cada vez más», en opinión del Gobierno alemán, «la liberación de los rehenes y las negociaciones consensuadas para un alto el fuego» en el enclave.

El canciller alemán avisa a Israel de que tendrá que asumir una carga de responsabilidad «aún mayor» hacia la población palestina en el momento en que comience la nueva ofensiva, razón de más para que permita «el acceso integral a la ayuda humanitaria, incluso para las organizaciones de la ONU y otras instituciones no gubernamentales».

Por último, Alemania insta «urgentemente» al Gobierno israelí a que suspenda también sus planes para expandir su anexión ilegal en Cisjordania.

Europa Press

