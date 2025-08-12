Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

El presidente de China, Xi Jinping, ha mostrado este martes su apoyo a la soberanía nacional de Brasil, en una conversación telefónica que ha mantenido con el mandatario del país iberoamericano, Luiz Inácio Lula da Silva, en medio de la guerra comercial desatada por Estados Unidos.

El mandatario del gigante asiático ha trasladado a su homólogo brasileño su respaldo «al pueblo brasileño en la defensa de su soberanía nacional y a Brasil en la salvaguardia de sus legítimos derechos e intereses», según recoge el Ministerio de Exteriores chino en un comunicado.

Xi ha asegurado que las relaciones entre Pekín y Brasilia «se encuentran en su mejor momento histórico y la armonización de las estrategias de desarrollo de ambos países avanzan con fluidez» en una llamada en la que ha declarado que su Gobierno está «dispuesto a colaborar con Brasil para aprovechar las oportunidades, fortalecer la coordinación y lograr una cooperación más beneficiosa para ambas partes».

Además, el presidente chino ha señalado que «todos los países deben unirse y oponerse firmemente al unilateralismo y al proteccionismo», un extremo defendido en oposición a la política arancelaria del inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump.

Lula, por su parte, ha informado a Xi «sobre los recientes avances en las relaciones entre Brasil y Estados Unidos y la postura de principios de Brasil de proteger firmemente su soberanía», de acuerdo con la nota emitida por Pekí.

Los dos líderes han hablado durante aproximadamente una hora, según ha indicado en un comunicado el Gobierno brasileño sobre una conversación en la que ambos se han comprometido a «defender el multilateralismo» en el G20 y los BRICS.

Brasil se ha convertido en blanco de la guerra comercial del presidente estadounidense después de que este impusiera aranceles más altos en un intento por poner fin al juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro, acusado de intentar dar un golpe de Estado tras la victoria electoral de Lula de 2022.

Europa Press

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Fiscalía eleva a Magnicidio el asesinato de Miguel Uribe Turbay

| Confidencial Noticias | ,
La Fiscalía General de la Nación, elevó al rango de Magnicidio el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay. El congresista murió luego de ser víctima de cuatro disparos por parte de un menor de edad en la localidad de Fontibón de Bogotá. Nota…
Siga leyendo

Velación de Miguel Uribe Turbay se hará en cámara ardiente en el Capitolio Nacional

| Confidencial Noticias | ,
El cuerpo del senador Miguel Uribe Turbay quien falleció en horas de la madrugada del 11 de agosto, luego de luchar por su vida durante dos meses, será velado en cámara ardiente en las instalaciones del Capitolio Nacional. El presidente del Congreso de la…
Siga leyendo

Llamado de la ONU a Colombia a garantizar elecciones pacíficas

| Europa Press | ,
El secretario general de la ONU, António Guterres, ha instado este lunes a las autoridades colombianas a tomar «todas las medidas necesarias» para garantizar unas elecciones pacíficas y la seguridad de los aspirantes, después de que el senador y precandidato…
Siga leyendo

Murió el senador Miguel Uribe Turbay

| Confidencial Noticias | , ,
El senador y precandidato presidencial del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, falleció en horas de la madrugada del lunes 11 de agosto mientras daba la lucha por su vida luego de sufrir un atentado en Bogotá durante un acto de su campaña política. …
Siga leyendo

El extraño apoyo de Petro a Maduro por la orden de Trump a militares de EE.UU. de acabar con carteles del narcotráfico

| Europa Press | ,
El presidente Gustavo Petro, ha respaldado este domingo a Venezuela asegurando que ambos países «son el mismo pueblo», en respuesta a la orden ejecutiva que supuestamente ha firmado el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, y que autoriza el uso de la…
Siga leyendo