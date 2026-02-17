Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

El Congreso de Perú ha aprobado una moción de censura contra el presidente, José Jerí, que dejará la Presidencia de forma inmediata tras perder la votación con 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones.

Jerí se enfrentaba este martes a siete mociones de censura en su contra tras ser objeto de dos investigaciones por tráfico de influencias.

La Justicia tiene puesto el foco en la contratación de varias de personas allegadas, a la vez que ha saltado a la palestra sus encuentros clandestinos con empresarios chinos.

Nota recomendada: El presidente de Perú reconoce pagos a una congresista

Europa Press

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Gustavo Petro convoca a una nueva marcha

| Europa Press | , ,
El presidente, Gustavo Petro, ha alentado a sus compatriotas a acudir este jueves a las manifestaciones en apoyo del aumento del salario mínimo vital, después de que la semana pasada el Consejo de Estado suspendiera de forma provisional su aplicación y…
Siga leyendo

Petro acepta crear comisión internacional que investigue si los lazos del ELN con el narcotráfico son ciertos

| Europa Press | ,
El presidente, Gustavo Petro, aceptó conformar una comisión internacional que determine los presuntos lazos del Ejército de Liberación Nacional (ELN) con el narcotráfico, una medida propuesta por el líder del grupo armado, Antonio García. «El ELN debe…
Siga leyendo

Vicky Dávila y Claudia López lideraron la interacción digital por la presidencia en enero, según la IA

| Confidencial Noticias | , ,
La competencia presidencial de 2026 en Colombia muestra un desplazamiento claro del escenario tradicional hacia el entorno digital. Más allá de encuestas o eventos presenciales, el volumen de interacción en redes sociales se ha convertido en un indicador…
Siga leyendo

Los candidatos al Senado más visibles, según la IA

| Confidencial Noticias | , ,
La inteligencia artificial identifica los temas que dominan la campaña al Senado 2026 en Colombia: salud, seguridad, economía y descentralización, con los candidatos más visibles acaparando la atención mediática en los bloques de oposición y coaliciones de…
Siga leyendo

Guillermo Rojas, un militar que encontró en la educación virtual un motor para su vida

| Confidencial Noticias | ,
La historia de Guillermo Antonio Rojas Avilés, militar del Ejército Nacional de Colombia que ostenta el grado de sargento segundo, y profesional con múltiples títulos universitarios, podría leerse como una crónica de superación escrita a pulso, de esas que…
Siga leyendo