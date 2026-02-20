Ir al contenido principal

La Asamblea Nacional de Venezuela ha establecido este viernes una comisión de seguimiento para velar por el cumplimiento de la recién aprobada ley de amnistía para los presos políticos, ya firmada por la presidenta encargada del país latinoamericano, Delcy Rodríguez.

El presidente de la comisión de consultas sobre la ley, el diputado Jorge Arreaza, ha confirmado que el mecanismo de seguimiento trabajará «por áreas específicas» y «de forma pedagógica» a fin de que la población pueda entender el proceso en su totalidad, según un comunicado difundido por la Asamblea Nacional venezolana.

La ley determina que los beneficiarios de la amnistía deben presentarse ante las autoridades, si bien establece que aquellos que se exiliaron puedan ser representados por un abogado o abogada de su «confianza y elección» mientras se tramita su solicitud. Además, impide su detención durante el tiempo que esté en curso el trámite.

La iniciativa fue anunciada a finales de enero por la que fuera ‘número dos’ del presidente Nicolás Maduro, que permanece en una cárcel en Nueva York desde que fuese capturado por Estados Unidos en un ataque sobre Caracas y sus alrededores a principios de 2026.

Cae alias ‘Peye’, señalado narcotraficante

| Confidencial Noticias | ,
La Policía Nacional de Colombia, a través de la Dirección de Antinarcóticos (DIRAN – SIU) capturó en Tumaco (Nariño) a alias “Peye”, señalado como uno de los principales dinamizadores y financiadores del tráfico de estupefacientes con destino a México y…
Consejo Superior de la Universidad Nacional posesiona a José Ismael Peña en la rectoría

| Confidencial Noticias | ,
El Consejo Superior de la Universidad Nacional, durante una sesión extraordinaria posesionó al profesor José Ismael Peña como su rector. El máximo órgano de gobierno del alma mater dio cumplimiento al fallo judicial emitido por el Tribunal Superior de…
Juan Manuel Galán recibe apoyo de un grupo de exministros y excongresistas

| Confidencial Noticias | , ,
Un grupo de políticos y exministros de diferentes sectores políticos anunciaron su apoyo al precandidato del Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán, integrante de la Gran Consulta Por Colombia. «Votaremos por su nombre en la Gran Consulta, con la convicción…
Niegan principio de oportunidad a Carlos Mattos por salir de la prisión a pasear por Bogotá

| Confidencial Noticias | , ,
Una jueza de control de garantías negó el principio de oportunidad que buscaba el empresario Carlos Mattos por el proceso que enfrenta por sus constantes salidas de la cárcel La Picota, en 2022 con destino a su oficina o a cualquier lugar de Bogotá. De…
Pacto Histórico anuncia la creación de una plataforma electoral paralela a la del CNE

| Confidencial Noticias | , ,
Los candidatos del Pacto Histórico, junto con sus actuales congresistas manifestaron su preocupación por supuestos actos de violencia que han padecido sus militantes en medio de la campaña electoral. «Queremos llamar la atención sobre la necesidad de…
