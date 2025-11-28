Ir al contenido principal

oto: Getty images

El balance de muertos a causa del devastador incendio desatado el miércoles en un complejo de rascacielos en Hong Kong ha aumentado a 83, según han confirmado las autoridades, que han cifrado en cerca de 80 el total de heridos, entre ellos once bomberos, por lo que no se descarta que la cifra de fallecidos aumente en las próximas horas.

Los Bomberos han recalcado que las labores de búsqueda y rescate siguen activas en la zona, situada en el barrio de Tai Po, donde las llamas han sido ya controladas, si bien aún hay focos en varios pisos superiores de los rascacielos afectados, ubicados en el complejo residencial de Wan Fuk Court.

Asimismo, las autoridades de Hong Kong han anunciado que las banderas ondearán a media asta en los edificios oficiales, así como la cancelación de todos los actos de celebración oficial en memoria de las víctimas del enorme incendio, según ha recogido el diario ‘South China Morning Post’.

El jefe del Ejecutivo de Hong Kong, John Lee, ha ordenado el inicio de inspecciones en todos los edificios públicos que estén sufriendo obras de renovación a raíz del suceso, después de que las investigaciones apuntaran a que una espuma rígida de poliestireno altamente inflamable en las ventanas de los pisos provocara la rápida propagación de las llamas.

Nota recomendada: Tiroteo cerca a la Casa Blanca

De momento, tres personas han sido detenidas por presunta negligencia: dos directores y un constructor de una inmobiliaria. Por otra parte, los expertos, que se encuentran recolectando muestras de material de andamiaje que cubría la fachada, apuntan a que una de las causas podría deberse al uso de bambú para el mismo, lo que también habría facilitado la expansión del fuego.

Europa Press

