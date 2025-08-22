Ir al contenido principal

Xavier Ramos, un periodista ecuatoriano del diario ‘El Universo’, ha sido hallado muerto con heridas de arma blanca en su vivienda en La Alborada, situada en la ciudad de Guayaquil, según han informado las fuerzas de seguridad de Ecuador.

Gino Sánchez, portavoz de la Policía, ha indicado que se ha encontrado el cadáver de un hombre de 47 años que presenta «heridas que concuerdan con las de un arma blanca».

Así, los agentes han procedido a acordonar la zona para recabar todos los indicios que esclarezcan las circunstancias de su muerte, que apunta a un posible homicidio, según informaciones del diario ‘El Comercio’.

Las alarmas saltaron después de que el periodista no acudiera a trabajar. Fueron sus compañeros de trabajo los que acudieron a su vivienda e iniciaron la búsqueda.

El Gobierno ha emitido un comunicado en el que ha lamentado su fallecimiento y ha trasladado «toda su solidaridad a las familias, amigos y seres queridos» de Ramos.

Europa Press

