El presidente de Argentina, Javier Milei, ha tenido que ser evacuado este miércoles por su equipo de seguridad cuando la caravana electoral con la que circulaba al sur de Buenos Aires ha sufrido el lanzamiento de objetos, si bien el Gobierno ya ha aclarado que el incidente se ha saldado sin daños personales.

El suceso ha tenido lugar en la localidad de Lomas de Zamora, mientras el presidente saludaba a la multitud asomado a un vehículo, junto a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y otros candidatos y dirigentes locales.

«Atacaron con piedras la caravana donde se encontraba el Presidente de la Nación», ha denunciado en redes sociales el principal portavoz del Ejecutivo, Manuel Adorni, que ha atribuido los lanzamientos a «militantes de la vieja política», dando por hecho que serían simpatizantes del kirchnerismo.

«Un modelo de violencia que sólo quieren los cavernícolas del pasado», ha lamentado. Adorni ha descartado que se hayan producido heridos y ha señalado que «lo único que hay son muchos que van hacia el más absoluto de los olvidos: kirchnerismo nunca más».

Los reparos de la Defensoría del Pueblo al proyecto de sometimiento a la justicia

La Defensoría del Pueblo hizo sus primeros comentarios para el proyecto de sometimiento a la justicia que presentó a consideración del Legislativo, el Gobierno Nacional en cabeza del ministro de Justicia, Eduardo Montealegre. Dentro de los principales…
A juicio Iván Leonidas Name y Andrés Calle

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia llamó a juicio a los expresidentes del Congreso de la República, Iván Name y Andrés Calle por su presunta relación y participación en asuntos relacionados con el escándalo de corrupción al interior de la…
Corte Constitucional admitió una demanda que busca tumbar la zona binacional entre Colombia y Venezuela

La Corte Constitucional admitió una demanda presentada contra la creación de una zona «binacional de paz» y comercio anunciada a mediados de julio por los gobiernos de Colombia y Venezuela, al pedir su previa aprobación por parte del Congreso. El alto…
Daniel Quintero confirma su participación en la consulta del Pacto Histórico y arma su equipo de campaña

El exalcalde de Medellín y precandidato presidencial, Daniel Quintero, confirmó en las últimas horas su participación en la consulta del Pacto Histórico que se hará en el próximo mes de octubre con la que se definirá el nombre de la persona que a nombre del…
Ponencia de Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada asegura que la campaña Petro Presidente violó los topes de campaña

Los magistrados del Consejo Nacional Electoral, Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, radicaron la ponencia en la que proponen sancionar a los directivos de la campaña Petro Presidente 2022, por violación de topes electorales, que, de acuerdo con el…
